Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
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Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı

Sinop Dikmen'de 57 yıl önce trafik kazasında ölen bir kişinin cenazesini o tarihlerde kimse almadı. Mahalleli de trafik kazalarına dikkat çekmek için söz konusu kişiyi kaza yaptığı yere gömdü.

Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
24.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:27

Sinop'un Dikmen ilçesinde 57 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi, trafik kazalarına dikkat çekmek için öldüğü yere gömüldü.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop'a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

CENAZESİNİ KİMSE ALMAYINCA FARKINDALIK İÇİN ORAYA GÖMÜLDÜ

Kazada ölen Veli adlı kişinin cenazesini almaya kimse gelmeyince, köy sakinleri trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla cenazeyi kaza yaptığı yerin yol kenarına gömdü. Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından "Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun" yazıldı.

Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı

Kaynak: İHA

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