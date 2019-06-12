Kimse Bilmez 1. bölüm izle: Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez oyuncuları kimler, konusu nedir?

Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez, 11 Haziran Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Yaz sezonu boyunca yayınlanacak olan Kimse Bilmez dizisi; deneyimli oyuncular ve sürükleyici senaryosu ile büyük ilgi gördü. Milli maçın olduğu akşam Total reyting sıralamasında 4. olan dizi hakkında araştırmalar başladı. Peki Kimse Bilmez oyuncuları kimler, konusu nedir? Kimse Bilmez 1. bölümü tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Kimse Bilmez 1. bölümü izle

KİMSE BİLMEZ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrendi. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Fakat hiç beklemediği bir teklifle karşılaştı. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlandı.

Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planları yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz. Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.

KİMSE BİLMEZ OYUNCULARI KİMLER?



atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Kimse Bilmez, 11 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme aldığı, yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği Kimse Bilmez dizisinde dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.