17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak?

Kabine toplantısında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, bu akşam saat 19:00'da uygulanmaya başlayacak. Tam kapanma dönemi boyunca nereler açık olacak, kimler kısıtlamalardan muaf olacak? Bankalar çalışacak mı, şehirler arası seyahatler nasıl olacak? İşte tam kapanmaya dair tüm ayrıntılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma bu akşam saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Bu 17 gün boyunca tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MARKET, FIRIN VE MANAVLAR AÇIK OLACAK

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORANLAR SADECE PAKET SERVİS YAPABİLECEK

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.

SADECE YÜRÜME MESAFESİNDEKİ CAMİLERE GİDİLEBİLECEK

Koronavirüs yasakları kapsamında vatandaşların camiye namaza gitmelerine kısıtlama getirilmedi. Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namazlarını cemaatle kılabilecek. 17 günlük tam kapanma döneminde camilerde Cuma namazı kılınmasıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmedi. Cuma namazları kılınacak. Ancak camilerde cemaatle teravih namazı kılmak yasak olacak.

ZORUNLU HAL DIŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Tam kapanma süresince şehirler arası seyahat zorunlu haller dışında yasaklandı. Yurt içi uçuş ve seyahatlerde izin belgesi zorunlu olacak, HES kodu sorulacak. Uçak hariç şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sini kabul edecek ve araçta yolcuların oturma şekli sosyal mesafenin sağlanması için 1 dolu-1 boş olacak.

Yeni dönemde bilet satışı seyahat izin belgesine bağlanırken, daha önce bilet alan kişiler seyahat edebilecek, yasak kapsamında olmayacak.

KISITLAMADA REZERVASYON YAPTIRANLAR DA MUAF OLAMAYACAK

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek. Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.

TURİSTLERE YASAK OLACAK MI?

Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.

CENAZE KOŞULLARI YENİLENDİ

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.

İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İzin belgesi için e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru, ALO 199 veya valilik-kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na başvurulması gerekiyor.

YURT DIŞI UÇUŞLARI İÇİN KISITLAMA YAPILMAYACAK

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor. Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.

ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Tam kapanma döneminde alkollü içeceklerin satışı yasak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekel bayileri istisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" dedi.

BANKALAR KISITLI KADRO İLE AÇIK OLACAK

Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Bakanlık bankalara izin verdi. Ancak sınırlı sayıda personel ile çalışmaları mümkün olacak. Kalan personel ise evlerde çalışacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu dönemde anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilirken tüm sınavlar 17 Mayıs sonrasına ertelendi.

TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF OLACAK?

- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

- Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.