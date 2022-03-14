Kim Kardashian'ın sevgilisi ve eski kocasının mesajları şok etti: Karınla yataktayım

Amerikalı dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, zaman zaman verdiği pozlar ve yaptığı açıklamaların yanı sıra, ilişkileriyle de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kardashian'ın sevgilisi ve eski eşi arasındaki mesajlaşmalar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"O TANIDIĞIM EN İYİ ANNE"

Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şeyler harika. Çocuklarının böyle bir annesi olduğu için şanlısın ama artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. Git" deyince Kanye West kızdı.

"KARINLA YATAKTAYIM"

West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" dedi.İkilinin bu mesajlaşmaları, sosyal medyada çokkonuşulanlar arasına girdi.

Kanye West

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