Kilo aldığı konuşulan Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki hileyi takipçisi ortaya çıkardı

Milyonların takip ettiği şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yeşil bikinisiyle görüntülenmişti. Tilki'nin her zaman paylaştığı fotoğraflardan daha kilolu olması sosyal medyada en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRDI

Genç şarkıcının Ukrayna Kiev'den paylaştığı son paylaşımdaki değişiklik ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Tilki'ye "Shop'un ayarını kaçırmışsın, bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumları yapıldı.

TAKİPÇİSİ AYRINTIYI YAKALADI

Bir takipçinin " Demir bacağının bir tarafından girmiş diğer tarafından çıkmış" yorumuyla Tilki'nin açıkça fotoğrafı üzerinde oynadığı ortaya çıktı.