Kilisli Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek

Kilis'teki 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelip Afrin yazısı ve ay-yıldızlı bayrak figürü oluşturarak Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Kilis 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek Afrin yazısı ve Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca Komando Marşı'nı okuyarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu. Öğrenciler, daha sonra harekat sırasında şehit olan askerlerin isimlerini sayarak, "Burada" diye haykırdılar. Öğrenciler, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Töreni izleyen Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis halkının Çanakkale Destanı gibi önemli bir tarihe şahitlik ettiğini söyledi.

Öğrencilerden il dışındaki arkadaşlarını kente davet etmelerini isteyen Kara, "Böylelikle gençlerimiz, burada teröristlerle nasıl mücadele edildiğini görsün ve ülkemizin gücünü görsünler." ifadesini kullandı.

Kara, üniversite sınavına girecek öğrencileri Çanakkale'ye götürme sözü verdi.

"Askerimizin arkasındayız"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hasan Özpolat, askerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "En büyük hayallerimden birisi askerlerimizle komando marşını okumaktı. Askerlerimizle değil ama öğrenci kardeşlerimle gerçekleştirdik. Şu an bir seferberlik olsa bu okuldaki tüm öğrenciler Afrin'e gitmeye hazır." diye konuştu.

Öğrencilerden Merve Nur Yalçın da askerlere moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerine işaret ederek, bu toprakların kolay kazanılmadığını kaydetti.