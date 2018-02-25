Kilis-15 Temmuz Gazisi Sağlıkçılar, Mehmetçik İçin Gönüllü Olarak Sınırda

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında silah ve şarapnel parçalarıyla yaralanıp gazi olan doktor Mehmet Celal Almaz ile sağlık görevlisi Abdulkadir Durmuş, gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alarak, Suriye sınırındaki Kilis'e geldi. Mehmetçikle omuz omuza görev yapan doktor Mehmet Celal Almaz, FETÖ'nün teröristlerine karşı durduk, şimdi de PKKPYD'li teröristlere karşı duran askerlerimiz için buradayız dedi.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü askerlere direnirken silah ve şarapnel parçalarıyla yaralandıkları için hem gazilik ünvanı alan, hem de Devlet Övünç Madalyası verilen Doktor Mehmet Celal Almaz ile sağlık görevlisi Abdülkadir Durmuş, gönüllü olarak sınırın sıfır noktasında görev aldı. Mehmetçikle omuz omuza görev yaparak yaralı askerlere ilk müdahaleyi yapan, onları hayatta tutmak için büyük çaba gösterip hastaneye yetiştiren Mehmet Celal Almaz ve Abdülkadir Durmaz, arkadaşlarının da gururu kaynağı oldu.

FETÖ'DEN SONRA TERÖRİSTLERE DE KARŞI DURUYORUZ

Sınırda görevli Doktor Mehmet Celal Almaz, 15 Temmuz gecesi asker görünümlü teröristleri durdurmak için evden çıktım. Cumhurbaşkanımıza kalkan olmak içini külliyeye gittim. Bu sırada helikopterden atılan bombanın şarapnel parçasıyla yaralandım. Tedavimin ardından bana madalya verdiler dedi.

FETÖ'den sonra başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da teröristlere karşı duracaklarını ifade eden Doktor Almaz, Afrin harekatı için görevlendirme olacağını duyunca, hemen gönüllü oldum. Müdürlerimiz de ısrarlarımızı kırmadı ve beni buraya gönderdi. Ankara'da FETÖ'cü hainlere karşı durduk, burada da PKKPYD'li teröristlere karşı duran askerlerimiz için buradayız. Kahraman Mehmetçiğimiz aslanlar gibi çarpışıyor. Onlara bir şey olmaması için dua ediyoruz. Eğer olursa da burada hazır bekliyoruz diye konuştu.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DA GÖREV ALMIŞ

Gazi sağlıkçılardan Abdülkadir Durmuş ise Fırat Kalkanı Harekatı'nda da görev aldığını anlattı. Askerlerin gözünün arkada kalmamasını isteyen Durmuş, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde sivil araçlarla gelen FETÖ'cü askerlerin açtığı ateşle yaralandım. Sonra gazilik unvanı verildi ama ben zaten görevimi yapmıştım. Kendi görev aldığım Ankara'daki kurumda yerimde duramadım. Operasyon başladığı günden beri bir an önce bu bölgeye gelmek istedim. Diğer arkadaşlarımız, zaten görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Güvenlik güçlerimizin yaralarını sarmak için yüzlerce gönüllü arkadaşımızla beraber burada hazır bekliyoruz şeklinde konuştu.