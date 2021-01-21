Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
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Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu

21.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:28
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu

SAMSUN'da oto aksesuar dükkanın kepenk kilidini bozan Berkan Bilici (29), bir hafta boyunca her gece geldiği iş yerinden hırsızlık yaptı.

SAMSUN'da oto aksesuar dükkanın kepenk kilidini bozan Berkan Bilici (29), bir hafta boyunca her gece geldiği iş yerinden hırsızlık yaptı. Olay, iş yeri sahibi Ahmet Kılıç'ın vitrindeki ürün kutularının içinin boş olduğunu görüp, güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan Berkan Bilici tutuklanırken, 80 bin lira zarara uğradığını söyleyen Kılıç, "500 liralık malı 100 liraya, 50 liraya satmış. Bazılarına far hediye etmiş, sanki sevgililer gününde sevgilisine hediye ediyor" dedi.

İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'nde oto aksesuar dükkanı bulunan Ahmet Kılıç, müşterisine teyp satmak için ürünlerin bulunduğu vitrine yöneldi. Teyp kutusunu eline alan Kılıç, kutunun boş olduğunu fark etti. Diğer malzemelerin de kutusuna bakan Kılıç, tüm kutuların boş olduğunu görünce güvenlik kamerası kaydını izledi. Saatlerce süren kamera kayıtlarını detaylı olarak izleyen Kılıç, kepenk kilidini bozan kimliği belirsiz kişinin, 1 hafta boyunca her gece geldiği iş yerinden hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüphelinin oto teyp ve bazı aksesuarları alıp, kutularını yerinde bıraktığını, dikkat çekmemesi için de kepengi indirerek eski haline getirdiği görünce şaşkınlık yaşayan Kılıç, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri, parmak izi çalışmasının ardından hem oto aksesuar dükkanının, hem de diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Gazi Polis Merkezi ekiplerince kimliği belirlenen Berkan Bilici, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan Bilici tutuklandı. Olayın ardından iş yeri sahibi Ahmet Kılıç, kapıları, pencereleri ve kepenk sistemini yeniledi, kameraların yerlerini değiştirerek güvenlik önlemlerini artırdı.'500 LİRALIK MALI 50 LİRAYA SATMIŞ'Olayı anlatan iş yeri sahibi Ahmet Kılıç, "İş yerime bir müşterim geldi, teyp satacaktım. Kutunun boş olduğunu fark ettim, daha sonra diğer kutulara baktım, onlar da boştu. Kolilere baktık, bütün kutular boşaltılmıştı. Hemen güvenlik kamerası kayıtlarına baktık, hırsızı görünce polisi aradık, şikayetçi olduk. Olayın ardından şahıs yakalandı. İş yerinin arka kapısında kepenk vardı, onun kilidini bozup camdan içeri girmiş. İçeri girdikten, ürünleri aldıktan sonra dükkanı düzenleyip çıkmış. Olayın ardından benim malzemeleri sağda solda başka dükkanlara satmış, 500 liralık malı 100 liraya, 50 liraya vermiş. Bazılarına far hediye etmiş, sanki sevgililer gününde sevgilisine hediye ediyor" ifadelerini kullandı.'KEPENK SİSTEMİNİ YENİLEDİK'

80 bin liralık zarara uğradığını söyleyen Kılıç, "Sattığı ve hediye ettiği kişiler de malzemelerin hırsızlık malı olduğunu biliyor, birçoğu da tanıdığımız kişiler ama malzemeleri getirmediler. Bazı malzemeleri de internet ortamında satmaya çalışırken yakaladık. 80 bin lira zararımız oldu, 20-30 bin liralık malzememizi topladık. Beni zarara uğratan kişiyi de tanıyorum, bu mahallenin çocuğudur. Bir ara benim yanıma geldi, gitti. Olayın ardından güvenlik önlemlerimizi artırdık. Kapıları, pencereleri ve kepenk sistemini yeniledik, kameraların yerlerini değiştirdik. Ancak tedirginliğimiz devam ediyor" diye konuştu.


- Samsun
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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