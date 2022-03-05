Kılıçdaroğlu: Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organ bir arada olacak (2)

'HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ'

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi'nce düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılına Yeni Adım' programına katıldı. Kılıçdaroğlu, birlikten güç doğduğunu belirterek, "Beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız, birlikten güç doğacaksa gücümüzü göstermeliyiz. Birlikten güç doğarsa bundan en büyük yararı millet görecektir. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Ayrıştırdılar, böldüler; ama inadına ayrışmayacağız, kimseye kin duymayacağız. Bir yola çıktık, bu yol milletin umudu. Bu yolda kimsenin kişisel bir beklentisi yoktur. Biz beraber yola çıktığımız zaman güven duygusunu pekiştirmiş olacağız" dedi.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Telaşlanmasın Erdoğan. Bizi izlemeye devam etsin. Ama kendisine bir mesajım olmuştu; elektrik zammındaki KDV'yi hazirana kadar sıfırlasın. Bizi izlemeye devam etsin, görecek, geliyor gelmekte olan" dedi.