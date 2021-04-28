Kılıçdaroğlu: "Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği"
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Kılıçdaroğlu: "Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda çevrim içi konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevrim içi gerçekleştirilen İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda çevrim içi konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevrim içi gerçekleştirilen İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: 'Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği'
Kılıçdaroğlu: 'Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği'
Kılıçdaroğlu: 'Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği'
Kılıçdaroğlu: 'Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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