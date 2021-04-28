Kılıçdaroğlu: "Şu anda SGK, bütçenin en büyük kara deliği"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda çevrim içi konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevrim içi gerçekleştirilen İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda çevrim içi konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevrim içi gerçekleştirilen İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı