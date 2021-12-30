Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi ile alakalı olarak dün akşam yaptığı açıklamayla bugün saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun MEB binasına gideceği haberinin ardından bakanlığın kapısına zincirli kilit vurulması dikkat çekerken, içeri alınmayan Kılıçdaroğlu ise kapıda yaptığı konuşmasında "Evlatlarımızın hakkı yeniyor. Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu" dedi.

"BAKAN, DEMİR KAPILAR ARKASINA GİZLENDİ"

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. MEB'e gittiğini ancak bakanın kendini demir kapılar arkasına gizlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? "Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim" mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında" dedi.

"İÇİNDE ÇALIŞAN TEK BİR ŞEY YOK"

Açıklamalarının devamında ise Kılıçdaroğlu, "Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı. Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER: EMRİVAKİ TALEBİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili açıklamasında "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer vermişti.

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