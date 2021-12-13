ANKARA (DHA) - Kılıçdaroğlu: Sorunları çözenlerin iktidar olması gerekiyor

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede birçok sorun olduğunu belirterek, "Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidar olması, bir araya gelmesi gerekiyor. Biz bunu yapmak zorundayız; demokratik yollarla bunu gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alına 85 otobüs için tören düzenlendi. Mamak'ta bulunan Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Yerleşkesi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Cafer Güneş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

"Otobüs almak için çaba harcayan büyükşehir belediye başkanımıza engel çıkarılıyorsa 'bir sorun var' demektir. Eğer milyonlarca evladımız internete ulaşamıyorsa, pandemi döneminde olsun veya olmasın 'bir sorunumuz var' demektir. Eğer hala yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa 'bir sorunumuz var' demektir. Eğer gençler, geleceklerinden endişe duyuyorlarsa ve 'acaba yurt dışına nasıl gideriz' diye düşünüyorlarsa 'bir sorunumuz var' demektir. Eğer Türk lirası yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa 'bir sorunumuz var' demektir. Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü sorumluluk onları aittir. Çünkü onlar söz verdiler 'biz bu sorunları çözeceğiz' diye ama çözemediler. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidar olması, bir araya gelmesi gerekiyor. Biz bunu yapmak zorundayız, demokratik yollarla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız '4 milyar lira borç ödedim, hiç borç almadım' dedi. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan da bir kenti yönetebiliyorsunuz. İYİ Parti'nin sayın genel başkanı gayet güzel açıkladı; sorun var ama sorun çözülebiliyor. Biz bu sorunu çözebiliriz. Demokratik yollarla çözebiliriz. Bu memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Olayı bilen insanlara ihtiyacı var. Ülkesi için çalışan insanlara ihtiyacımız var." Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, tanıtımı yapılan otobüslere binerek test sürüşüne katıldı.