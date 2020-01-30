KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINA "FETÖ'YE YARDIM" SUÇLAMASINDAN 40 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

30.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun avukatı Celal Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, avukat Çelik hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım", "Kamu görevlisine alenen hakaret", "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Celal Çelik'in 2011 yılında hakimlikten istifa ettiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolüne geçen ve örgüt ile irtibatları nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan YARSAV Derneği'ne HSYK üyeleri seçim süreci döneminde 17 bin TL bağışta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

ESKİ YARSAV BAŞKANI İLE 417 KEZ İRTİBATI BULUNMUŞ

Şüpheli Celal Çelik'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle tespit edilen telefon irtibatlarına da yer verilen iddianamede, OHAL kapsamında çıkarılan 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan YARSAV eski başkanı Murat Arslan'a ait telefon hattı ile 417 kez irtibatının bulunduğu da ifade edildi.

"FETÖ ALGISINA KATKIDA BULUNDUĞU"İddianamede, şüpheli Celal Çelik'in, 7 Şubat 2012'de MİT görevlilerinin kumpas soruşturması kapsamında ifadeye çağrılırken daha önceki yıllarda terörle mücadelede görev alırken gazi olan ve bu kapsamda tedavi gören kişilere FETÖ/PDY örgütünden almış olduğu bilgilerle ulaştığı, tamamen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün oluşturmak istediği algı doğrultusunda 8 Şubat 2012 tarihli suç duyurusundan oluşan dilekçeyi gazilerin milli duygu ve hassasiyetlerini de istismar ederek imzalattığı öne sürüldü. 7 Şubat günü MİT krizinin gerçekleşmesinden bir gün sonra dilekçenin hazırlanmasının ve gazilere imzalattırılmasının mümkün görülmediği ifade edilen iddianamede, şüpheli Celal Çelik'in 7 Şubat MİT kumpası sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştığı algının oluşmasına katkıda bulunduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİİddianemede, şüpheli Celal Çelik'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi. Yine sosyal medya hesabından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda algı oluşturmak maksadıyla geliştirdiği söylemleri doğrultusunda paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı da ileri sürüldü. Şüpheli Celal Çelik'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait 13 radyo ve TV kanalının Digitürk platformundan çıkarılması sonrası silahlı terör örgütü tarafından protesto için Digitürk üyeliklerini iptal ettirdikleri dönemde dilekçeyle üyeliğini iptal ettirdiği iddianamede anlatıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKSavcılık, şüpheli Celal Çelik'in, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "Kamu görevlisine alenen hakaret", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması talep edildi. İddianame kabul edilirse, şüpheli Çelik İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul