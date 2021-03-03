Kılıçdaroğlu'ndan "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlıklı 8 maddelik liste
03.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından iktidara geldikleri takdirde ilk hafta yapacaklarının listesini paylaştı. Listede 8 madde yer aldı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 8 maddelik bir liste yayınladı. Maddelerin her biri, "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız..." notuyla paylaşılan görsel üzerinde yer aldı.
İşte o 8 madde:
- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.
- Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.
- Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.
- Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.
- 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.
- Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.