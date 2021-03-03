Kılıçdaroğlu'ndan "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlıklı 8 maddelik liste

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 8 maddelik bir liste yayınladı. Maddelerin her biri, "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız..." notuyla paylaşılan görsel üzerinde yer aldı.

İşte o 8 madde: