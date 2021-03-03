Kılıçdaroğlu'ndan "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlıklı 8 maddelik liste
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Kılıçdaroğlu'ndan "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlıklı 8 maddelik liste

03.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:31
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından iktidara geldikleri takdirde ilk hafta yapacaklarının listesini paylaştı. Listede 8 madde yer aldı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 8 maddelik bir liste yayınladı. Maddelerin her biri, "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız..." notuyla paylaşılan görsel üzerinde yer aldı.

İşte o 8 madde:

  1. Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.
  2. Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
  3. Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.
  4. Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
  5. KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.
  6. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.
  7. 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.
  8. Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.


Kılıçdaroğlu'ndan 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' başlıklı 8 maddelik liste


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