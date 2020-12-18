Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasındaki 'HDP kapatılsın çağrısı' tartışmalarını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı bir açıklamada, HDP'nin kapatılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bahçeli'nin bu açıklamasına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş cevap vererek, "Parti kapatmaların Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi" demişti.

"MAKUL GÖRÜLECEK ŞEY MİDİR?"

Kurtulmuşun bu değerlendirmesinden sonra yeni bir açıklamada bulunan Bahçeli, "AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler; Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İSTİYOR MU BİLMİYORUZ AMA BAHÇELİ İSTİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV'de Murat Yetkin'in sunduğu "Gündem" programında HDP'nin kapatılması çağrısıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianame yazarak ve delillerini sunarak karar vermesi gerektiğini, daha sonra da Anayasa Mahkemesinin bu konuda karar vereceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kapatılmasını istiyor mu bilmiyoruz ama Bahçeli istiyor" dedi.

"MHP'NİN OYLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR, AYRILMAK İSTİYOR OLABİLİR"

Bahçeli'nin isim vermeden Kurtulmuş'u eleştirmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "O zaman Cumhur İttifakı'nda ne işiniz var, bozarsınız. 'Ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan'a, medya aracılığıyla verdim. Buna sen Numan Kurtulmuş üzerinden cevap verdin.' Yani bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var, ne işin var ittifakta, ayrılacaksın. Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir" şeklinde konuştu.