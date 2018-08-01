Kılıçdaroğlu, Murgem'in Başarılı Gençlerini Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüzde 98.5'lik başarıyı yakalayan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Merkezinin (MURGEM) öğrencileriyle buluştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtığı MURGEM'i ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Çetin Osman Budak, TBMM CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partili belediye başkanlarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ziyaretinde ilk olarak merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, MURGEM'in, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesinin kreşlerden başlayan eğitim yatırımlarının son halkası olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Merkezin aynı zamanda gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sunmak gibi bir misyona da sahip olduğunu aktardı. Başkan Uysal, 2015 yılında hizmete açıldığından bugüne kadar kontenjanını her yıl attıran MURGEM'in ilk yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı şeklinde uygulanan sistemde yüzde 98.47'lik başarı oranı yakaladığını belirtti.

"Öğrencilerimiz herhangi bir üniversite programına kayıt yaptırabilecek"

2015'te 645 öğrenci MURGEM'le sınava hazırlanırken 2016-2017 eğitim yılında bu sayının 959'a çıktığını aktaran Başkan Uysal, "Geçen yıl 829 öğrencimiz ülkemizin önemli üniversitelerini kazanma başarısı gösterdi" dedi. Bu yıl ise bin 90 öğrencinin MURGEM'le YKS'ye hazırlandığını belirten Başkan Uysal, 2018 YKS sonuçlarına göre yüzde 98,5'lik başarıya ulaştıklarını belirterek "Bu öğrencilerimiz herhangi bir üniversite programına kayıt yaptırabilecek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, Muratpaşa Belediyesinin 3 yıldır sürdürdüğü çalışmanın son derece değerli olduğunu belirterek Başkan Uysal'ı kutladı. CHP Lideri, daha sonra MURGEM'in Türkiye çapında derece elde eden öğrencileriyle buluştu. Gençleri kutlayan Kılıçdaroğlu, başarılı öğrencilere Nutuk ve Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in hayatını anlatan 'Ben Bir Türk Zabitiyim' isimli kitabını hediye etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Başkan Uysal, MURGEM'den ayrılırken gençlerin selfie isteğini de geri çevirmedi. - ANTALYA