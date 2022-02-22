Kılıçdaroğlu: "İktidar sahipleri sorunu çözemiyorsa yapacakları tek bir iş var sandığı milletin önüne getirmek"
AA, Çağrı Korucu - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntü Gülistan Doku'nun ailesinden görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
CHP TBMM Grup Toplantısı
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Gülistan Doku'nun ailesinden görüntü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)
AA / Çağrı Korucu - Güncel