Kılıçdaroğlu: "İktidar sahipleri sorunu çözemiyorsa yapacakları tek bir iş var sandığı milletin önüne getirmek" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "İktidar sahipleri sorunu çözemiyorsa yapacakları tek bir iş var sandığı milletin önüne getirmek"

AA, Çağrı Korucu - Güncel
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Kılıçdaroğlu:

CHP TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntü Gülistan Doku'nun ailesinden görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP TBMM Grup Toplantısı

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Gülistan Doku'nun ailesinden görüntü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku, TBMM, Güncel, Haberler

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