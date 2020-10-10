Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var
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Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var

10.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:19
Kılıçdaroğlu,

"Erdoğan Katar Emiri önünde para için eğiliyor" şeklindeki sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Öyle bir ruh hali var. Fotoğraftaki ruh hali bir vatandaş olarak beni rahatsız etti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretiyle ilgili "Erdoğan Katar Emiri önünde para için eğiliyor" şeklinde bir iddia ortaya atmış, bu sözler iktidar ve muhalefet kanadını karşı karşıya getirmişti.

Olayın yankıları sürerken CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. KRT ve Yön Radyo ortak yayınında gazeteciler İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan sözleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Öyle bir ruh hali var. Fotoğraftaki ruh hali bir vatandaş olarak beni rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması;

"Fotoğrafı görmüyorlar mı onlar? Emir nerede o nerede. Göz varsa, objektif olarak bakarlar ve görürler. İki taraf ta oturup selamlama yapabilir. Öbür tarafta böyle bir şey yok. Siz devleti temsil ediyorsunuz. bir ülkenin devlet başkanı bu pozisyonda olmamalı. Ama bu saygınının sınırlarını aşan bir davranış türü. Biraz ezik bir şeyler talep etmeye gelen ve o talebinin kabul edilmesini isteyen bir ruh halini o fotoğrafta görüyorsunuz. Fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti. Karşıdaki kişinin hiç umurunda bile değil. Kolundan çekiyor 'gel yahu sen burada bırak bunları der' gibilerden. Sade bir vatandaş olarak beni rahatsız etti."

ERDOĞAN'DAN YANIT GELMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra sosyal medyadan "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz" ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntüsünü paylaşmıştı.

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