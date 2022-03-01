Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 siyasi parti genel başkanının, dün gerçekleştirdikleri toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili yapılacakları ve taahhütleri imzaladığını belirterek, "Bu taahhüt, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak tarihte yerini alacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yıl başında elektriğe yapılan zammı hatırlatarak, Türkiye dışında elektriğe yüzde 127 zam yapan ülke görmediğini söyledi.

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yüzde 127 zam yaptılar, onu yüzde 100'e indirdiler. Böylece vatandaş memnuniyetini ifade edecek." diye konuştu.

Zam yapılmadan önce, 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektriğin 230 kilovatsaat olduğunu söylediğini ve zam yapılmamasını istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Sözümüzü dinlemedi, 150 kilovatsaate kadar olanlara zam yapmadı, diğerlerine yaptı. 1 Şubat'ta baktı ki bu da olmuyor; 210 kilovatsaate kadar olana bir ayrıcalık tanıdı. Dün akşam 230 dese Kılıçdaroğlu'nun dediği oluyor, 220 dese olmuyor, 'En iyisi 240 yapayım da şundan kurtulayım' dedi. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Bu ne demektir? Biz devleti, vatandaşı ondan daha iyi tanıyoruz. Biz, ülkemizi ondan daha iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrik faturalarını ödeyemeyenlerin adına "Elektrik faturamı ödemeyeceğim." dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "KDV'yi sıfırla kardeşim. En azından yaza kadar, haziran ayına kadar sıfırla. O zammı bir parça daha indir. Eğer bunu yaparsa, protestomu kaldıracağım ortadan." dedi.

"Bu mudur adalet, bu mudur ülke yönetimi?"

Kur korumalı mevduat sistemine değinen Kılıçdaroğlu, "Çocuk mamasına, otobüse, dolmuşa vergi var, ekmek alırken vergi var. Milyarlarca doları çevirip Türk lirasına bankaya yatırıyorsun. Bir; kurdan hiç zarar görmüyor. İki; kazandığın milyonlar dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Bu mudur adalet, bu mudur ülke yönetimi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduatta aradaki fark için fakir fukaranın vergilerinden üst gelir grubuna transfer yapılacağını ve gelir dağılımının bozulacağını ileri sürdü.

Kur korumalı mevduat sistemi başladığında doların 11 lira 80 kuruş olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "14 lira olursa kur farkı 10 milyar lira verilecek. Bir de vergiden muaf tutuyorlar. İkisini beraber koyduğunuzda, 23 milyar liraya devlete mal oluyor. Bir avuç insana dolar yükselmesin diye 23 milyar lira veriyorlar." ifadelerini kullandı.

2021 yılı büyüme rakamlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yüzde 11 mi büyümüşüz? Esnaf mı, çiftçi mi, emekli mi büyüdü? Kim? Kesinlikle beşli çete büyüdü. Bankada dolarları, avroları olanlar büyüdü. Milyarları götürenler büyüdü. 1 değil, 3 değil, 5 maaş alanlar büyüdü. Onlar büyüdükçe milyonlar fakirleşti." yorumunu yaptı.

"İlk adımın hukuk ve demokrasi olması son derece değerli"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğun gereği olarak 6 siyasi partinin bir araya geldiğini belirterek, "Dün 6 genel başkan kamuoyunun önüne çıkarak güçlendirilmiş parlamenter sistem dolayısıyla neleri yapacağımızın altına imzayı attık ve taahhüt ettik. Bu taahhüt, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak tarihte yerini alacaktır." dedi.

Hukuk olmadığı takdirde ülkenin yönetilemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ilk adımın hukuk ve demokrasi olmasının son derece değerli olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "'Siz geriye mi dönmek istiyorsunuz?' Hayır, kesinlikle. Adı; 'Yarının Türkiyesi'. Geriye değil, 'Yarının Türkiyesi'. Güzel, umut dolu bir Türkiye. Gençlerimizin geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde aramaları gerektiğinin altyapısını oluşturan bir çalışma. Bütün genç kardeşlerime de seslenmek isterim: Halkın iktidarında Millet İttifakı çalışacak. Bu ülkede demokrasiyi, sevgiyi, hoşgörüyü göreceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştirdiğinizde, kapınızı sabahın köründe gelip polis kırmayacak bunu da göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümetler geçicidir ama devlet dediğiniz kurum bakidir"

Yarının Türkiye'sinde cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti.

"Anayasada yemin içiyorsun; 'Namusum ve şerefim üzerine and içerim tarafsız davranacağım'. Sonra sırtını dönüyorsun, namustan, şereften vazgeçiyorsun, gidiyorsun bir partiye genel başkan oluyorsun. Olmaz, yanlıştır. Sonra ne oluyor, Milli Güvenlik Zirvesi'ni topluyorsun, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayamıyorsun. Devleti partileştiriyorsun. Devlet bakidir, partilerin tamamı geçicidir. Hükümetler geçicidir ama devlet dediğiniz kurum bakidir. 'Cumhurbaşkanı, milleti temsil etsin' dedik. Cumhurbaşkanı 84 milyonu temsil eder. Yanlış mı söylüyoruz? Hayır. CHP'ye oy vermemiş bütün vatandaşlara sesleniyorum: Elinizi vicdanınıza koyun, söylediklerimiz yanlışsa, 'Şurası yanlıştır' deyin. Doğruysa o zaman doğru yolda hep beraber yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanının devletin sigortası olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, böyle bir sigortanın şu an olmadığını öne sürdü.

Yüzde 10 seçim barajının yüzde 3'e indirilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yüzde 10 seçim barajını darbeciler getirdi. Hem 'darbeye karşıyım' diyeceksin hem darbecilerin getirdiği kanuna 'evet' diyeceksin. Bu nasıl karşı olmaktır? Biz karşıyız. Darbeye de darbecilere de karşıyız. Kim yaparsa yapsın." dedi.

Milli iradenin Meclise yansımasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, yüzde 3 oy alan partinin Mecliste temsilcisi olması gerektiğini söyledi.

"Yurt dışında da milletvekilleri seçilecek"

Yurt dışındaki vatandaşların milletvekili seçilemediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu garabeti de değiştireceğiz. Yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yurt dışında da sandıklar kurulacak. Yurt dışında da milletvekilleri seçilecek, o milletvekilleri TBMM'ye gelecek. Oradaki vatandaşların derdini en iyi onlar anlatacak, bizler de öğreneceğiz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yurt dışındaki vatandaş taşeron mu?" diye sordu.

Adalet istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını, Anayasa Mahkemesi kararını ben uygulamıyorum' diyen hakimin kulağından tutacağız, kimse kusura bakmasın kapının önüne koyacağız. O hakim, hakim değil. 'Ben adalete uymam'. O zaman sen hakim değilsin kardeşim, o makamda duramazsın. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini de mi parçalayacağız?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çoklu baro sistemi getirildiğini hatırlatarak, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini de mi parçalayacağız? Türkiye Belediyeler Birliğini de mi parçalayacağız? Beraber olmak, kucaklaşmak varken, aynı zeminde var olan sorunları tartışmak varken neden ayrışıyoruz, neden kutuplaşıyoruz? Bunu da çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Devlet yönetiminde liyakati getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Eğer bunun vaadini 6 siyasi parti veriyorsa, bu bizim cumhuriyet tarihimizde bir dönüm noktasıdır." dedi.

AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Senin ödediğin vergilerin haksızca birilerine peşkeş çekilmesini istiyor musun? İstiyorsan AK Parti'ye oy vermeye devam et kardeşim. Ama istemiyorsan, 'Bu yanlıştır' diyorsan, oyunun şeklini, rengini değiştireceksin. Açık söyleyeyim; geleceksin CHP'ye oy vereceksin. Namuslu, kul hakkı yemeyen, beytülmala el uzatılmayan bir siyaset mi istiyorsun; geleceksin, bir deneyip göreceksin. Devletin soyulmasına yol açan Kamu İhale Yasası'nı değiştireceğiz." diye konuştu.

"Milletin parasını millet için kullanacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimleri güçlendireceklerini, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıt Alım Vergisi'ni belediyelere vereceklerini, kayyum uygulamasına son vereceklerini söyledi.

Parlamentonun kirlilikten arınması için siyasi etik kanunu çıkaracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ayda 10 bin dolar rüşvet alan insanları burada istemiyoruz. Rüşvet alıp büyükelçi olanları istemiyoruz. Bu parlamentoda vatandaşın hakkını, hukukunu savunan milletvekilleri istiyoruz." dedi.

Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi geleceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Ülkenizde demokrasi, adalet, hak, hukuk yoksa ekmek de yoktur; açlık vardır, sefalet vardır. Çünkü devleti yönetenler millete hesap vermezler. Devleti yönetenler, milletten aldıkları paraları ceplerine atarlar. Biz ceplerimize atmayacağız, milletin parasını millet için kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biraz sabredin geliyor gelmekte olan. Her şey güzel olacak." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır." sözüne işaret eden Kılıçdaroğlu, "Evet, demokrasiyi milletimizle beraber Millet İttifakı olarak getireceğiz. Milletin azim ve kararlılığı bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)