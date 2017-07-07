Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Ben de Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)

Haber: Hakime TORUN / İstanbul DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında 15 Temmuz anmalarına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "İki tane 15 Temmuz var. Biri sokağın diğeri Saray'ın. Sokağın 15 Temmuz'una sahip çıkıyoruz. 249 şehidimiz, 1000'in üstünde gazimiz var. Sonuna kadar sahip çıkmaya kararlıyız. Ama bir de Saray'ın 15 Temmuz'u var. Darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz'da sivil darbe yapanlar buna sahip çıkmayacağız eleştireceğiz. 15 Temmuz'da bir anma olursa, elbette ben de örgütlerimiz de anmaya katılacağız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün tamamlanmasına iki gün kala CNN Türk canlı yayınında Gazeteci Şirin Payzın'nın sorularını yanıtladı. 15 Temmuz anmalarına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "İki tane 15 Temmuz var. Biri sokağın diğeri Saray'ın. Sokağın 15 Temmuz'una sahip çıkıyoruz. 249 şehidimiz, 1000'in üstünde gazimiz var. Sonuna kadar sahip çıkmaya kararlıyız. Ama bir de Saray'ın 15 Temmuz'u var. Darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz'da sivil darbe yapanlar buna sahip çıkmayacağız eleştireceğiz. 15 Temmuz'da bir anma olursa, elbette ben de örgütlerimiz de anmaya katılacağız. Yenikapı'ya da gittim tabi ki, 12 madde halinde neler yapılması gerektiğini söyledim. Yenikapı ruhuna ben asla ihanet etmedim ihanet eden onlar. Ahmet Şık 'İmamın ordusu' diye kitap yazdı, o zaman içeri aldılar, şimdi sen FETÖ'cüsün diye içeri atıyorlar. ya akıl mantık, böyle birşey olabilir mi? Hakimlerin sağlıklı karar vereceğini sanmıyorum. Hakimler hakim değil, savcılar savcı değil. Sadece siyasal iktidarın beklentilerine göre karar veriyorlar. Şu kişiyi sürekli hapiste tutacaksınız diye yargıya talimat veriliyor. FETÖ iddianamesini hazırlayan savcılar niye görevden alındı? Hangi gerekçe ile? Kimse kusura bakmasın mahkemelere güvenmiyorum" diye yanıt verdi.



"HİÇBİR PARTİ AFİŞİ, BAYRAĞI, FLAMASI KABUL ETMİYORUZ"



Kılıçdaroğlu, Pazar günü yapılacak olan CHP mitingine ilişkin, "Haksızlığa uğradığını düşünen herkes gelebilir her partiden gelebilir. Pazar günü mitinge gelecek olanlardan sadece şunu istiyoruz; güvenlik kuvvetlerine de rica ediyoruz, adalet pankartı dışında başka pankart istemiyoruz. Atatürk posteri ve Türk bayrağı olabilir; ancak 6 oklu bayrak bile olsa alacaklar orada. Hiçbir parti afişi, bayrağı, flaması kabul etmiyoruz" diye konuştu.