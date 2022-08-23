Şirin Payzın Haberleri - Şirin Payzın Kimdir - Haberler

Şirin Payzın Haberleri
Şirin Payzın haber, Şirin Payzın son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialar hakkında Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
Şirin Payzın Halk TV'de neden yok, ayrıldı mı, nerede? Şirin Payzın Sözüm Var programında neden yok, neden sunmuyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
Başak Demirtaş "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?" sorusunu yanıtladı
Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?
Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında? Şirin Payzın nereli, evli mi? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi
Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
Şirin Payzın ABD'nin seçimini Prof. Selçuk Şirin'le konuştu: 30 yaş altında sosyalizme katılım...
Şirin Payzın bildiriyor: Bölünmüş, yıpranmış ve hasar görmüş bir ABD var; bu ortamda seçime giden...
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi!
CHP'li Murat Emir: İstanbul'da satılan çalıntı eserlere bakanlık onay veriyor
Mithat Sancar: AKP, kontrol edemediği bütün alanları zor kullanarak kapatmak istiyor
Prof. Dr. Selim Badur anlattı; Koronavirüs'te ikinci dalga ihtimali, aşı çalışmaları ve tartışmalar
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın evli mi, kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi!
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor
Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: İlkeler doğrultusunda her partiyle ittifak yapabiliriz
"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve çevreyi önceleyen partiler...
Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var
"Ters kelepçeyi kadınların katillerine değil, 'Kadınlar öldürülmesin' diyenlere taktılar"
Ekrem İmamoğlu Şirin Payzın'a Konuştu: İş İnsanları Konuşmak Zorundalar, Korku Olmaz, Demokrasi...
Savash Porgham: Rusya ve İran, Türkiye'nin ABD'nin Çekildiği Yerlerde Güç Haline Gelmesini İstemez
Burhan Kuzu "Şüpheli Tablo" Dedi ve Sordu: Yoksa Reza Zarrab Baştan Beri ABD Ajanı mıydı
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Bende Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Ben de Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)