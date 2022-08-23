Şirin Payzın Haberleri - Şirin Payzın Kimdir - Haberler

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Şirin Payzın Haberleri

Şirin Payzın haber, Şirin Payzın son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialar hakkında Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialar hakkında Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

Şirin Payzın - 23.08.2022
Şirin Payzın Halk TV'de neden yok, ayrıldı mı, nerede? Şirin Payzın Sözüm Var programında neden yok, neden sunmuyor?

Şirin Payzın Halk TV'de neden yok, ayrıldı mı, nerede? Şirin Payzın Sözüm Var programında neden yok, neden sunmuyor?

Şirin Payzın - 13.06.2022
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor?

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor?

Şirin Payzın - 07.02.2022
BODRUM KADINLARININ HİKAYESİ PAYLAŞILIYOR

BODRUM KADINLARININ HİKAYESİ PAYLAŞILIYOR

Şirin Payzın - 25.10.2021
Başak Demirtaş 'Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?' sorusunu yanıtladı

Başak Demirtaş "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?" sorusunu yanıtladı

Şirin Payzın - 11.02.2021
Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?

Örsan Öymen kimdir? Örsan K. Örmen kim, kaç yaşında ve nereli? Örsan Örmen ne iş yapıyor?

Şirin Payzın - 28.01.2021
Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında? Şirin Payzın nereli, evli mi? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi

Şirin Payzın kimdir, kaç yaşında? Şirin Payzın nereli, evli mi? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi

Şirin Payzın - 14.01.2021
Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken 'Türbanlı hakim' açıklaması: Adaletinden kuşkum var

Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var

Şirin Payzın - 31.12.2020
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim

Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim

Şirin Payzın - 02.12.2020
Şirin Payzın ABD'nin seçimini Prof. Selçuk Şirin'le konuştu: 30 yaş altında sosyalizme katılım...

Şirin Payzın ABD'nin seçimini Prof. Selçuk Şirin'le konuştu: 30 yaş altında sosyalizme katılım...

Şirin Payzın - 04.11.2020
Şirin Payzın bildiriyor: Bölünmüş, yıpranmış ve hasar görmüş bir ABD var; bu ortamda seçime giden...

Şirin Payzın bildiriyor: Bölünmüş, yıpranmış ve hasar görmüş bir ABD var; bu ortamda seçime giden...

Şirin Payzın - 04.11.2020
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi!

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi!

Şirin Payzın - 14.09.2020
CHP'li Murat Emir: İstanbul'da satılan çalıntı eserlere bakanlık onay veriyor

CHP'li Murat Emir: İstanbul'da satılan çalıntı eserlere bakanlık onay veriyor

Şirin Payzın - 24.07.2020
Mithat Sancar: AKP, kontrol edemediği bütün alanları zor kullanarak kapatmak istiyor

Mithat Sancar: AKP, kontrol edemediği bütün alanları zor kullanarak kapatmak istiyor

Şirin Payzın - 02.07.2020
Mustafa Yeneroğlu: AK Parti, lideri kutsayan bir insan topluluğuna dönüştü

Mustafa Yeneroğlu: AK Parti, lideri kutsayan bir insan topluluğuna dönüştü

Şirin Payzın - 11.06.2020
Prof. Dr. Selim Badur anlattı; Koronavirüs'te ikinci dalga ihtimali, aşı çalışmaları ve tartışmalar

Prof. Dr. Selim Badur anlattı; Koronavirüs'te ikinci dalga ihtimali, aşı çalışmaları ve tartışmalar

Şirin Payzın - 19.05.2020
65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?

Şirin Payzın - 16.03.2020
33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası gelişmeler

33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası gelişmeler

Şirin Payzın - 28.02.2020
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın evli mi, kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi!

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın evli mi, kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor? Şirin Payzın hayatı ve biyografisi!

Şirin Payzın - 28.09.2022
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Şirin Payzın - 26.02.2020
Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Şirin Payzın - 10.02.2020
Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: İlkeler doğrultusunda her partiyle ittifak yapabiliriz

Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması: İlkeler doğrultusunda her partiyle ittifak yapabiliriz

Şirin Payzın - 14.01.2020
'Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve çevreyi önceleyen partiler...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve çevreyi önceleyen partiler...

Şirin Payzın - 13.01.2020
Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var

Şirin Payzın - 25.12.2019
'Ters kelepçeyi kadınların katillerine değil, 'Kadınlar öldürülmesin' diyenlere taktılar'

"Ters kelepçeyi kadınların katillerine değil, 'Kadınlar öldürülmesin' diyenlere taktılar"

Şirin Payzın - 10.12.2019
'Yeni bir enternasyonal doğuyor; iklimi değil, sistemi değiştir'

"Yeni bir enternasyonal doğuyor; iklimi değil, sistemi değiştir"

Şirin Payzın - 10.12.2019
Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti

Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti

Şirin Payzın - 08.10.2019
Ekrem İmamoğlu Şirin Payzın'a Konuştu: İş İnsanları Konuşmak Zorundalar, Korku Olmaz, Demokrasi...

Ekrem İmamoğlu Şirin Payzın'a Konuştu: İş İnsanları Konuşmak Zorundalar, Korku Olmaz, Demokrasi...

Şirin Payzın - 09.05.2019
Savash Porgham: Rusya ve İran, Türkiye'nin ABD'nin Çekildiği Yerlerde Güç Haline Gelmesini İstemez

Savash Porgham: Rusya ve İran, Türkiye'nin ABD'nin Çekildiği Yerlerde Güç Haline Gelmesini İstemez

Şirin Payzın - 25.12.2018
CNN Türk'ün Ekran Yüzü Şirin Payzın'ın Görevine Son Verildi

CNN Türk'ün Ekran Yüzü Şirin Payzın'ın Görevine Son Verildi

Şirin Payzın - 12.06.2018
Burhan Kuzu 'Şüpheli Tablo' Dedi ve Sordu: Yoksa Reza Zarrab Baştan Beri ABD Ajanı mıydı

Burhan Kuzu "Şüpheli Tablo" Dedi ve Sordu: Yoksa Reza Zarrab Baştan Beri ABD Ajanı mıydı

Şirin Payzın - 29.11.2017
'Ne Oluyor' Karıştı, Gazeteci Nevzat Çiçek, Canlı Yayını Terk Etti

'Ne Oluyor' Karıştı, Gazeteci Nevzat Çiçek, Canlı Yayını Terk Etti

Şirin Payzın - 02.08.2017
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Bende Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)

Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Bende Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)

Şirin Payzın - 07.07.2017
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Ben de Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)

Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da Bir Anma Olursa, Elbette Ben de Örgütlerimiz de Anmaya Katılacağız (1)

Şirin Payzın - 07.07.2017
Kılıçdaroğlu: Yürüyüş Bittikten Sonra Her Fırsatta Sokak Eylemi Yapacağız

Kılıçdaroğlu: Yürüyüş Bittikten Sonra Her Fırsatta Sokak Eylemi Yapacağız

Şirin Payzın - 07.07.2017
Hamzaçebi: Referandumdan Sonra Erken Seçim Olacak

Hamzaçebi: Referandumdan Sonra Erken Seçim Olacak

Şirin Payzın - 04.04.2017
CHP'li Vekil Selin Sayek Böke'ye Canlı Yayında Ölüm Tehdidi

CHP'li Vekil Selin Sayek Böke'ye Canlı Yayında Ölüm Tehdidi

Şirin Payzın - 22.02.2017
Khk ile Yapılan İhraçlar

Khk ile Yapılan İhraçlar

Şirin Payzın - 09.02.2017
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Anayasa Değişikliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Anayasa Değişikliği Açıklaması

Şirin Payzın - 09.02.2017
Uçum: Cumhurbaşkanı'nın Kampanyalarda Yer Alması Meşrudur

Uçum: Cumhurbaşkanı'nın Kampanyalarda Yer Alması Meşrudur

Şirin Payzın - 09.02.2017
Meclis Fesih Yetkisi Polemiği

Meclis Fesih Yetkisi Polemiği

Şirin Payzın - 09.02.2017
Kılıçdaroğlu'ndan Referandumla İlgili Önemli Açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Referandumla İlgili Önemli Açıklama

Şirin Payzın - 03.02.2017
Kılıçdaroğlu: O Rejim Türkiye'ye Yakışır Mı?

Kılıçdaroğlu: O Rejim Türkiye'ye Yakışır Mı?

Şirin Payzın - 02.02.2017
Kılıçdaroğlu: Referandumdan 'Hayır' Çıkacak

Kılıçdaroğlu: Referandumdan 'Hayır' Çıkacak

Şirin Payzın - 02.02.2017
Cnn Türk'te Anayasa Değişikliğine Aziz Yıldırım Örneği

Cnn Türk'te Anayasa Değişikliğine Aziz Yıldırım Örneği

Şirin Payzın - 11.01.2017
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