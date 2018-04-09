"KİD Üyeleri Çin Ve Rusya Pazarında"

ÇINAR "ÜRETİM MALİYETLERİNİN DÜŞMESİ VE KALİTENİN ARTMASI ÇOK ÖNEMLİ" DEDİ.

Yaşanan ekonomik gelişmelerin KİD üyeleri üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan M. Hakan Çınar " Her ne kadar çok fazla olmasa da üyelerimiz daralan ekonomimizden etkilendi. Piyasada dolaşan nakit paranın azalması, kredi borçlarındaki zorluk ve tahsilat yapılamaması 2017 yılında yaşadığımız zorluklardandı. Üyelerimiz bütün zorluklara karşı önlem aldığı i çin çok fazla zarar görmediklerini biliyoruz. Olumsuzluk ne yazık ki her sektörü etkiliyor. Bu kısır döngüden kurtulup açılmak gerekiyor. İş adamlarımızın vizyonları geniş. Dünyaya açılıyorlar. Kolejli iş adamları ciddi yabancı dil eğitimi sağlayan bir okuldan mezun olduğu i çin bunun avantajlarından yararlandı. Türkiye ekonomisinin daralması gibi bir olumsuzluğu bazı iş adamlarımız avantaja çevirdi. Çin, Rusya gibi ülkelerde iş yaparak ciddi anlamda 2018'e hazırlandılar" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN İŞ ADAMLARININ ORTAK SIKINTISI İŞÇİ MALİYETLERİ"

Geride bırakmış olduğumuz 2017 yılına dair değerlendirmelerde bulunan KİD Başkanı M. Hakan Çınar, iş adamları ve sanayicilerin 2018 yılı beklentilerini de anlattı. Çınar, ilk hedefin her zaman büyüme olması gerektiğini söyleyerek "Büyümek ve Türkiye'yi gelişmiş bir ülke yapma yolunda iş dinamiklerini geliştirmek büyük önem taşıyor. Bunun için yapılması gereken bir takım düzenlemeler mevcut. Bütün iş adamlarının ortak sıkıntısı, işçi maliyetlerinin yüksek olması. Bunun için çeşitli vergi avantajları hala beklemede. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, döviz kurunun dalgalanması gibi durumlar Türkiye ekonomisine yön veriyor ve dolayısıyla da iş adamlarımızı ve ticaretimizi etkiliyor. Türkiye genelinde enerjinin ve hayatın ucuzlaması hem sanayicimizi hem de iş adamlarımızı rahatlatacaktır."

"ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞMELİ, KALİTE ARTMALI"

"Üretim maliyetlerinin düşmesi ve kalitenin artması çok önemli." İfadelerini kullanan M. Hakan Çınar 2017 yılının pek olumlu geçmediğini söyledi. Çınar sözlerine şöyle devam etti: "Ülkenin içinden geçtiği şartlar siyasetle, diplomasi ile ekonominin bağlantılı olması ister istemez bizlerin ekonomisini etkiledi. Türkiye'de, İnşaata dayalı bir sektör ilerlemesi söz konusu olduğu için sanayici ve iş adamları özellikle üreten kesim bu paydan daha az nemalandı. Değerli olan üretimin kalkınması için büyük adımların atılması. İnsan hakları, adalet ve hukuk alanında yaşananlar ülkemizi etkilediği gibi üreten kesimi de etkiliyor. 2018 yılının daha olumlu geçeceğini umuyoruz."