Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleşen Kicks Boks Şampiyonlar Ligi müsabakaları nefes kesti. Hendek Bayraktepe Arena'yı dolduran binlerce vatandaş, King Of Kings Kicks Boks Şampiyonlar Ligi fırtınasının yaşandığı muhteşem gecede kıran kırana geçen müsabakalara tanıktık etti. Erkan Varol'un organizasyonu, Murat Tokat'ın koordinatörlüğü ve Mustafa Özbey'in sunumuyla 128 ülkeden canlı yayınlanan Şampiyonlar Ligi müsabakalarında sporcular 3 süper fight, 4'lü turnuva, Türkiye-Fransa mücadelesi ve unvan için ringe çıktı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Hendek Kaymakam vekili olan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, çevre illerin belediye başkanları ve yardımcıları, Kick Boks Federasyonu Profesyonel Şube Müdürü Erdin Aygün, Büyükşehir ve Hendek belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

BABAOĞLU: "BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

'Burası Hendek' sloganı Bayraktepe'yi inletirken, vatandaşların coşkusu ve sloganları geceye ayrı bir renk kattı. Ringe çıkarak kısa bir selamla konuşması yapan Hendek Belediye Belediye Başkanı Turgut Başkanı Turgut Babaoğlu, Bayraktepe'ye gelen ve ekranları başında organizasyonu takip eden herkese teşekkür etti. Hendek'te spora ve sporcuya verilen desteğin her zaman devam edeceğini ifade eden Başkan Babaoğlu, "Bundan sonra daha iyisini yapacağız" dedi

"3 ÜLKE DAHA GELECEK" Bu organizasyonda emeği geçen Acun Ilıcalı'ya, Erkan Varol'a, belediye personellerine ve tüm herkese bir kez daha teşekkür eden Babaoğlu, "Sakarya bu organizasyona çok büyük ilgi gösterdi. Burada sizlerin coşkusu ve heyecanını görünce çok mutlu oldum. Genci yaşlısı herkes burada" diye konuştu. Babaoğlu 26 Temmuz'da Türkiye-Almanya, 16 Ağustos'ta Türkiye Slovenya ve 30 Ağustos'ta Türkiye Yunanistan mücadelesinin Hendek yapılacağını duyurdu. Konuşmaların ardından müsabakalara devam edilirken, Türkiye-Fransa şampiyonasında Türk Sporcular Fransız rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlayarak Şampiyon oldu. Şampiyonada Hendek'in gururu olan Özgenur Avcıl'da Fransız rakibi 3-0 mağlup ederek Hendekli ve Sakaryalıları sevince boğdu. Avcıl tebrikleri kabul ederken, Başkan Babaoğlu'da Özgenur'la gurur duyduklarını dile getirdi.

KEMERİ BAŞKAN BABAOĞLU TAKTI Cengiz Lale Azerbaycanlı rakibini yenerken, Ahmet Kılıç İranlı rakibi Mahmodu Sattari'ye yenildi. Muzaffer Gemici'de Türkmenistanlı rakibini yendi. 4'lü turnuvada ise İranlı Jahar Ahmadi Türkmenistanlı rakibini yenerken, Burak Durgun Rus sporcuya kaybetti. İranlı Masoud Mınaeı'de Hollandalı rakibini nakavt etti. Türkiye-Fransa müsabakalarında ise Türk sporcular rakiplerine hiç şans tanımayarak müsabakalardan üstün ayrıldı. Gecenin kemer maçını ise Masoud Minaei kazandı. Masoud Minaeı'nın kemerini ise Başkan Babaoğlu taktı.

(İHA)

Kaynak: İHA