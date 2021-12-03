Kıbrıs Zafere Doğru canlı izle! TRT1 Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm canlı yayın HD izle! Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm full izle

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KIRMIZI ODA 17. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

İngiliz karargahında ele geçirilen Bereli'ye, Zifir Petek'in bir sürprizi vardır. Kemal ise bu sürpriz karşılığında Ankaralı'nın yaşadığını silah arkadaşlarına söylemek zorunda kalır. Gerçeklerden haber siz İnci ve Kemal'in arası daha da kötüleşirken Ankaralı'yı hayatının en güzel haberi beklemektedir; baba olacaktır.

Kemal'in ele geçirdiği gizli belgeler sonrası Rauf, adaya gizlice dönüş yolculuğuna hazırlanırken Ankaralı; Apollon'un, Kemal ise kardeşi Stella'nın hamleleri ile tehlike altına girer.

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin on altıncı bölümünde neler olacak: Kemal ve Mücahit kardeşleri, imkansızı başarıp Samson'u ele geçirirler. Şimdi sırada onu Türk tarafına geçirmek vardır. Operasyon sırasında yaralanan, ölmek üzere olan Zifir üyelerinden biri ise riskli bir kararla Rum Hastanesine götürülür, fark edilirse ölümü kaçınılmazdır.

Ankaralı, Apollon tarafından çömezlerinin canıyla tehdit edilirken, Apollon'un isteklerine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Bu dişli düşman, Ankaralı'yı alt etmeyi başaracak hamleleri arka arkaya yapmaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her Cuma 20.00'de TRT 1'de.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu isimleri yer almaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

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