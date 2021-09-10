Kıbrıs Modern Sanat Müzesi "Yeni Öğretim Yılı" sergisi açıldı
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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi "Yeni Öğretim Yılı" sergisi açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 'Yeni Öğretim Yılı' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin "Yeni Öğretim Yılı" sergisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde (YDÜ) açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin "Yeni Öğretim Yılı" sergisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde (YDÜ) açıldı.

YDÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Öğretim Yılı sergisi, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda protokol heyeti onuruna verilen resepsiyonla açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 380'inci sergisi olma özelliğini taşıyan sergi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim üyelerinin resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan eserlerini bir araya getiriyor.

Serginin açılışına, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç katıldı.???????

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 'Yeni Öğretim Yılı' sergisi açıldı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 'Yeni Öğretim Yılı' sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi "Yeni Öğretim Yılı" sergisi açıldı - Haberler
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