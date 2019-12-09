Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi
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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 16 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

09.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:37
Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

'in İslahiye ilçesinde, Barış Harekatı'na katılan 16 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

İslahiye Kaymakamı , Sosyal Hizmetler Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, gazilere ve yakınlarına minnet ve şükran borçlu olduklarını belirterek, haklarını helal etmelerini istedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan tarafından gazilere madalya ve berat belgeleri verildi.

Yaşamını yitiren gazilerin belgeleri ve madalyaları ise eş ve çocuklarına teslim edildi.

Gazilerden Mehmet Yüksel yaptığı açıklamada, çok duygulandığını ve gururlandığını söyledi.

Vefat eden gazi Mehmet Keleş adına madalya ve beraat belgesini alan eşi Hatice Keleş de eşinin madalyasını alırken gurur ve hüznü bir arada yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi
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