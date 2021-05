Khontkar kimdir? Rapçi Khontkar kimdir, gerçek adı ne? Onur Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

RAPÇİ KHONTKAR GERÇEK İSMİ NEDİR?

Rapçi Khontkar'ın gerçek adı " Onur Dinç " 'tır.

KHONTKAR (ONUR DİNÇ) KİMDİR?

Khontkar ya da gerçek adıyla Onur Dinç (d. 24 Temmuz 1991, İzmir, Türkiye), Türk trap sanatçısı, söz yazarı ve prodüktördür.

İzmirli olan trap müzik sanatçısı Khontkar, rap müzik yapmaya genç yaşlarında başladı. Birkaç yıl pratik yaptıktan ve demolar kaydettikten sonra, 2008 yılında Güney yaka etkisindeki hip-hop alanında yolunu çizmeye başladı. Khontkar aynı zamanda Türkiye'de ilk trap müzik yapan müzisyenlerden biridir.

Khontkar zorlu bir mahallede büyüdü ve ailevi yaşantılarından birtakım olumsuzluklarla karşılaştı. Hayat onun için hiç kolay değilken Khontkar, Hip hop kültürünün temelinde yatan çabalama ve mücadele etme olgularının kendi yaşantısıyla bağdaştığını fark etti ve Hip hop kültürü içerisinde kendisini buldu.

KHONTKAR KARİYERİ

2009'da kendi plak şirketi olan RedKeys Music'i kurdu. 5 sene içerisinde 8 adet Freestyle mixtape yayınladı. Bunlardan 2 tanesi, ikinci alt-egosu olan "Flash" mahlasını taşımaktadır.

2015 yılında, ilk İngilizce projesi olan WHOISTHAT EP'sini yayınladı. Birkaç ay sonra ise ilk 10 parçalık albümü olan NOBODI'yi yayınladı. 2016 yılının Nisan ayında Barry Allen mahlasıyla MRNI adında bir prodüktör EP'si yayınladı ve bu EP'de kendisine ve Bixi Blake ve KT gibi şirketi bünyesindeki sanatçılara yer verdi.

2017 yılında, arkadaşı ve bir sanatçı olan Young Bego ile Mutfak ve Mutfak II adında 2 adet tekli yayınladı. Bu parçalar, şirketine ait RedKeyGang la Familia ismindeki toplama albümdeki ilk 2 tekliydi. Bunun akabinde, Bixi Blake, Metth ve Young Bego ile birlikte RedKeyGang parçasını yayınladı ve parça, Spotify'ın resmi listelerinde yerini aldı. Nisan ayında Bixi Blake ile Everything Is on the Table isimli ortak albümü yayınladı. 28 Temmuz 2017 tarihinde, RedKeyGang la Familia albümü yayınlandı. Ağustos 2017'de Basemode Records, Sony Music etiketiyle yayınlanan ilk major label single çalışması "Hiçbir Şeyim Yok" ile yeraltından çıkarak ana akımda kendine yer buldu. Bu şarkıda yaşadığı belli başlı olaylar, üzüntüleri ve bunların üstesinden nasıl geldiğini anlatmıştır. 2018 yılında yine Basemode Records, Sony Music ile "Kime Ne" single şarkısını yayınladı. Aynı dönemde 31 şarkıdan oluşan mixtape albümü PLAA3 (Puffin Like An Animal 3) ile dikkat çekti.

Mayıs 2018'de Khontkar'a, yazdığı şarkı sözleri nedeniyle açılan davanın ardından çıkarıldığı ilk mahkemede hapis cezası verildi. Bir aydan uzun süre hapiste kalan Khontkar, Temmuz 2018'de şartlı tahliye ile salıverildi. Aralık 2018'de ise "100" ismini verdiği ilk bandrollü albümü sanatçının yükselişindeki en önemli dönemeç oldu.

Bir yıldan fazla süren mahkeme süreçlerinin ardından kendisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Yaşadığı olaylar karşısında yılmayan sanatçı, üretimlerine devam etti ve Türkiye'nin dört bir yanında verdiği kapalı gişe konserlerle sevenleriyle buluşmaya ve hayran kitlesini arttırmaya tüm hızıyla devam etti. Kendi bağımsız plak şirketi RedKeys Music ile üretimine devam eden Khontkar, 2019 yılında Ben Fero ile birlikte yer aldıkları JENGA ile dinlenme rekorları kırarken, şarkı aylarca en çok dinlenenler listesinde yer aldı. Yine RedKeys Music etiketiyle yayınlanan RDKYSZN ve Myndless Grimes'ın kendisine eşlik ettiği TURKGLISH E albümleri 2019'da öne çıkan albümleri oldu. Şirket bünyesindeki diğer sanatçılara da 2019'da desteğini sürdüren sanatçı, birçok düette yer aldı ve bu şarkıların neredeyse tamamı müzik platformlarının çalma listelerinde ve radyolarda kendine yer buldu.

Şubat 2020'de "Trap Kont" ve "Trap Kont 2" gibi albümlerini mixtape albüm olarak yayınladığı seriyi devam ettirdi ve "Trap Kont 2.5" adlı albümü bu sefer EP albüm olarak yayınladı. Kozmos ile "Umrumda Değil" ve uuR ile "Kavga" adlı düetlerderde yer alırken ardındanönceden de sosyal medyada duyurduğu Killa Hakan ile Bang Bang adlı şarkısını yayımladı. Yine kendi şirketinden Young Bego ile RedKeyImmortalGang adlı EP albümünü 24 Temmuz 2020'de yayınladı ve 2020 yılında 2. EP albümünü çıkarmış oldu. Killa Hakan'ın toplu projesi olan ve büyük tepki gören Fight Kulüp şarkı serisinin 2. şarkısı olan Fight Kulüp 2'de çeşitli rapçiler ile yer aldı.

Khontkar, Instagram canlı yayınlarında RedKeys Music'in derleme albümü RedKeyGang La Familia 2 albümünün şarkılarının bazılarını önceden izleyicilerine dinletmişti. 4 Aralık 2020 tarihinde RedKeyGang La Familia 2 albümünün ilk teklisi olan "Sence Neden"i yayınladı. 18 Aralık 2020 tarihinde ise Zen-G ile "TATTOO" adlı şarkıda yer aldıktan sonra aynı gün RedKeyGang La Familia 2 albümü yayınlandı. Bu albümdeki Khontkar ve Young Bego'nun "XL" adlı şarkıları ile Lil Zey ve GRKM'in "Meditasyon" adlı şarkıları Spotfiy çalma listelerinde yer aldı.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri:

100 (2018)

NOBODI (2015)

EP'leri:

RedKeyImmortalGang (Young Bego ile)[14](2020)

Trap Kont 2.5 (2020)

TURKGLISH (Myndless Grimes ile) (2019)

RDKYSZN (2019)

Everything is on the Table (Bixi Blake ile) (2017)

WHOISTHAT (2015)

Mixtape albümleri:

Puffin Like An Animal 4: Prelude (2021)

NOT TO BE RELEASED (2020)

Puffin Like An Animal 3: Back to the Streets (2018)

Puffin Like An Animal 2: Probation Time (2015)

Trap Kont 2 (2015)

Trap Kont (2014)

Puffin Like An Animal (2013)

ChoppaLand Vol.2 (2011)

ChoppaLand Vol.1 (2011)

CrimeLand Mixtape (2011)

Single'lar ve yer aldıkları:

lil şam (Alayına diss) (2021)

WAVE GODS (2021) (Young Bego ile)

RedKeyGang La Familia 2 (2020) (RedKeys Music Albümü)

TATTOO (2020) (Zen-G ile)

Hennessy (2020) (Ceg ile)

Sence Neden (2020) (Bixi Blake, Young Bego, Metth ve KÖK$VL ile)

Zengin (2020)

Fight Kulüp 2 (2020) (Killa Hakan, Massaka, Summer Cem, Contra ve Anıl Piyancı ile)

Bang Bang (2020) (Killa Hakan ile)

Kavga (2020) (uuR ile)

Yaratık (2020) (Corr ile)

Umrumda Değil (2020) (Kozmos ile)

1M FREESTYLE (2019)

Yolumuz Yol Değil (2019) (Lil Zey ile)

Nothin' Can Do About It (2019)

Gelemem (2019) (Grogi ile)

Fuego (2019) (Furkan Karakılıç ile)

RMW (2019) (Fornicras ile)

METFLIX (2019) (Metth ile)

Geldiğim Yer (2019)

Sar Başa (Orijinal Film Müziği) (2019)

Beamer Boi (Myndless Grimes ile) (2019)

Altın Diş (2019)

RDKYSZN FREESTYLE (2019)

JENGA (2019) (Ben Fero ile)

Görmedin Böylesini (2019) (Keişan ile)

Güzelce (2019) (Deli Mi Ne? ile)

Legal (2018)

Para Vermem (2018) (Metth ile)

Çıktığım İlk Gün (2018)

Saçkolik Adam (2018) (SaçkolikAdam ile)

Yok Ötesi (2018) (Young Bego, Metth, Tahribad-ı İsyan, Emza, Emcey & Kasetcalar ile)

Kime Ne (2018)

Hiçbir Şeyim Yok (2017)

RedKeyGang La Familia (2017) (RedKeys Music Albümü)

Mutfak I (Young Bego ile) (2017)

Mutfak II (Young Bego ile) (2017)

Hepi Topu (Metth ile) (2017)

Karma (Bixi Blake ile) (2016)

Hakettiğimi Ver (Metth ile) (2015)

Yeah Yeah (2015)

Circle (2013)