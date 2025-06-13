Keydropp nedir, ne işe yarar? Keydropp soruşturması ne demek?

Keydropp nedir, ne işe yarar? Keydropp soruşturması ne demek?
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Keydrop'ta bahis soruşturması, sosyal medyada büyük ses getirdi. Yayın dünyasının tanınan isimlerini kapsayan bu gelişme, kamuoyunun dikkatini çekerken, operasyonun detayları merak konusu oldu. Peki, Keydropp nedir, ne işe yarar? Keydropp soruşturması ne demek? İşte, detaylar…

Keydrop'ta bahis soruşturması, sosyal medya ve dijital yayın dünyasında yaşanan gelişmelerin ardından gündem oldu. Twitch, YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip fenomen isimlerin adının geçmesiyle birlikte, operasyon kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. "Keydrop nedir?", "Keydrop soruşturmasında kimler neden gözaltına alındı?" soruları kısa süre içerisinde en çok aranan konular arasında yer aldı. Peki, KeyDrop nedir? Keydrop operasyonu ne demek? İşte, merakla beklenen detaylar…

KEYDROP NEDİR, KEYDROP OPERASYONU NE DEMEK?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma, dijital yayıncılık dünyasını sarsmaya devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden içerik üreten bazı fenomen yayıncıların, yurt dışı merkezli KeyDrop isimli dijital platform üzerinden kullanıcıları kumara teşvik ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Keydropp nedir, ne işe yarar? Keydropp soruşturması ne demek?Keydrop nedir

Sanal devriye faaliyetleri sırasında elde edilen bulgular, bu yayıncıların rastgele sanal kutular açarak içinden çıkan piyasa değeri bulunan dijital oyun eşyalarını izleyicilere gösterdiğini ortaya koydu. Açılan bu kutulardan elde edilen bıçak, silah gibi dijital öğelerin daha sonra üçüncü parti internet siteleri aracılığıyla gerçek paraya dönüştürüldüğü ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan ayrıntılara göre, izleyicilerin bu oyunlara katılabilmek için önce sisteme para yatırdığı, ardından kutu açma işleminde en değerli dijital eşyayı kazanan kullanıcının tüm ödülleri topladığı anlaşıldı. Bu sürecin yayıncılar tarafından canlı yayınlarla aktarılması, izleyiciler üzerinde teşvik edici bir etki oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Keydropp nedir, ne işe yarar? Keydropp soruşturması ne demek?Keydrop soruşturması ne demek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik incelemelerde, söz konusu dijital eşyaların değerinin 1 TL ile 10 milyon TL arasında değiştiği ve bu varlıkların bazı siteler üzerinden nakde çevrilebildiği belirlendi.

Özellikle yüksek takipçili yayıncılardan biri olan ve kamuoyunda F.K. olarak bilinen fenomenin, bir yayını sırasında 4.426 dolar değerinde bir sanal eşya kazandığı ve bu tür değerli öğelerin banka hesaplarına aktarılabildiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, kumar teşviki ve haksız kazanç suçlamalarıyla yasal süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu bu kapsamda yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Operasyon kapsamında yakalanan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet birimleri ve savcılık tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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