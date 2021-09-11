Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti - Haberler
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Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

BURSA'da otomobiliyle Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E., (34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında ölen kadının yakınlarının saldırısına uğradı.

BURSA'da otomobiliyle Aysel Özden'e (45) çarpıp ölümüne neden olan Mine E., (34) tutuksuz yargılandığı davanın kaza yerindeki keşfi sırasında ölen kadının yakınlarının saldırısına uğradı. Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale ederken, olayların arasında kalan adliye görevlisi yere düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde mart ayında, Mine E. yönetimindeki 16 STG 66 plakalı otomobil, 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özden'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Özden ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mine E. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mine E. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölümü neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin hız sınırı olan 33 kilometrenin üzerinde seyrettiği belirtildi. Mahkeme hakimi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

KEŞİF ERTELETEN KAVGA

Mahkeme hakimi, bilirkişi ve adliye görevlisiyle sanık Mine E.'nin de bulunduğu keşif için dün kaza yerine gidildi. Bu sırada keşif alanında bekleyen Aysel Özden'in yakını, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 20 kişi, Mine E.'ye saldırdı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale edip, takviye ekip istedi. Olayların ortasında kalan adliye görevlisi zor anlar yaşadı, elindeki evrak çantasıyla yere düştü. Mine E., takviye ekiplerin gelmesiyle kalabalığın elinden kurtarılıp, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. O anlar, DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.

Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alınırken, keşif ise ertelendi.

BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Kazada ölen Aysel Özden'in kızı Mehtap Özden, "Küçük yaşta babamızı kaybettik. Bizi annemiz büyüttü. O kazadan sonra yetim kaldık. Sürücü, olay sonrası vicdan azabı çektiğini belirten hiçbir görüntü sergilemedi. Yanımıza gelip, hiçbir şey söylemedi. Hayvana dahi çarpsanız yanına gidip yardım etme ihtiyacı duyarsınız. Bunu yapmadı, Adliye sürecinde sanık, 'Orada ben, arabada bulunan kızımı korumak için annenize vurdum' dedi. Buna rağmen bir gün bile içeride tutulmadı. Sürücü bizimle hiçbir şekilde irtibata geçmedi" dedi.

Annelerinin öldüğü kaza sonrası, canlarını yakan bir başka olay daha yaşadıklarını belirten Mehtap Özden, "Hem anneme çarptı hem de çarptığı arabanın sigortasını bize ödetti. Aracın 10 bin TL'lik sigorta parasını ödemezsek evimize icra geleceğini söylediler. Anneme çarpıp öldürdüğü aracın sigorta ücretini bile bize ödetecek kadar vicdansız bir insan. Kadın pişman değildi. Anneme çarptıktan yaklaşık bir ay sonra parti yaptığını gördük. Bunu mahkemede de dile getirdik. Bizler, adaletin yerini bulsun istiyoruz. Adalete olan inancımız kırılmasın" diye konuştu.


Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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