'Keşfedilmemiş Topraklar' sergisi Fişekhane'de açıldı - Haberler
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"Keşfedilmemiş Topraklar" sergisi Fişekhane'de açıldı

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Contemporary İstanbul Vakfı ve Yves Rocher Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Keşfedilmemiş Topraklar/Terra Incognita" sergisi Büyükyalı Fişekhane'de yer alan Cocoon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İSTANBUL (AA) - Contemporary İstanbul Vakfı ve Yves Rocher Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Keşfedilmemiş Topraklar/Terra Incognita" sergisi Büyükyalı Fişekhane'de yer alan Cocoon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Ayça Okay'ın üstlendiği sergi, iklim değişikliği hakkında bilinmeyen, alınması gereken önlemleri tanımlamak için ağaç metaforunu merkeze alıyor.

Yves Rocher Vakfı tarafından ağaçlandırmayı yaygın hale getirme misyonuyla sürdürülen "Yaşam İçin Ağaç Dikin" projesine dikkati çekmeyi hedefleyen sergide, Canan Tolon, Canan, Çağrı Saray, Fabio Lattanzi Antinori, Koray Tokdemir, Murat Germen, Nancy Atakan, Nasan Tur, Nohlab, Ozan Atalan ve Seydi Murat Koç'un eserleri bulunuyor.

"İnsanların burada farklı açıları hissetmelerini, duymalarını istiyoruz"

Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü yılın açılışını ekolojik denge ve sürdürülebilirlik üzerine kurgulanan bir sergiyle gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarına söyledi.

Güreli, geçen zaman içerisinde daha kuvvetli, daha içerikli ve daha topluma yararlı sergilerle çıtayı yükselttiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece sanat kültürü değil aynı zamanda insanların burada farklı açıları hissetmelerini, duymalarını istiyoruz. Yves Rocher Vakfı'yla yaptığımız bu serginin anlamı tam olarak bu. Yves Rocher Vakfı, uluslararası bir kuruluş ve ülkemizde de çok önemli bir varlığı var. Aynı zamanda çevre, doğa, ekolojik sistem, ağaç gibi pek çok konuya dikkat çekmiş bir vakıf olduğu için bizimle hedefleri çok güzel örtüştü. Bu iş birliğini biz birinci adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz ve belki İstanbul'un dışına çıkacağız. Onlarla Fransa'da bir sergi yapmak istiyoruz."

Sergi küratörü Ayça Okay ise sergide çevre, sürdürülebilirlik ve iklim krizi gibi konuları elde aldıklarına vurgu yaparak, "Serginin içerisinde ağaç metaforu merkezde ancak doğayla, iklim kriziyle ve çarpık kentleşmeyle ilgili farklı farklı isimlerden eserler göreceksiniz. Bunların hepsi aslında tek bir mesaj veriyor ancak alt metinleri elbette kendi içlerinde ayrılan çok kıymetli sanatçıların eserleri." ifadelerini kullandı.

Okay, 11 sanatçının eserleri arasında bir de dijital bir odanın yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen sizin çevreyle ilgili yapmanız gerekenleri hissettikten sonra sizi böyle bir sıcak sudan soğuk suya sokacak şok odası mantığında yapılmış bir dijital oda bu. O farkındalığı gerçekten alıp almadığınızı ölçmeniz ve eve bununla dönmenizle ilgili kurgulanmış bir yapı var."

Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

Keşfedilmemiş Topraklar sergisi Fişekhane'de açıldı

Keşfedilmemiş Topraklar sergisi Fişekhane'de açıldı

Keşfedilmemiş Topraklar sergisi Fişekhane'de açıldı

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Keşfedilmemiş Topraklar' sergisi Fişekhane'de açıldı - Haberler
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