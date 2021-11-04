Keşan Belediye Meclisi 4 Kasım'da toplandı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Meclis üyelerinden Şafak Uslu, Volkan Erkan ve Zafer Topçu'nun izinli sayılmaları meclis tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Toplantısını Ak Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP İlçe Başkanı recep Pekcan ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan'da izledi.

Gündeme geçilmeden önce AK Parti Meclis Üyesi Yakup Balcı tarafından verilen Sayıştay Kararınca uygun bulunmayan ve kurum zararı olarak kabul edilen indirimli su tarifesi önergesi'nin iptali, MHP İlçe Başkanlığı tarafından verilen dilekçe ve anket sonucuna göre Selim Sesler Konser ve Tiyatro Salonu içerisinde oluşturulan Kütüphaneye Hüseyin Nihal Adsız isminin verilmesi, ilçe genelinde yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 1 Milyon TL ek ödenek talebi ile Erikli Sahili sakinlerinden gelen Makber Sokak isminin değiştirilmesi konusundaki önergeler oybirliği ile gündeme alındı.

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