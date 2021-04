Keşan'a yapılacak 11 semt sahasından ilkinin temeli atıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeyi ziyareti sırasında talimatını verdiği '11 mahalleye 11 semt sahası' projesi kapsamında belediye tarafından yapılacak ilk semt sahasının temeli bugün Büyük Cami Mahallesi'nde yapılan törenle atıldı.

Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKIYORUZ'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehirde spor alanlarının çoğaldığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan'a geldiğinde 11 mahallemize 11 semt sahasını armağan etti. Her çocuğumuzun mahallesinde spor yapmasını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 15 milyon liraya yakın hibe yatırım alıyoruz. Semt sahalarımız 24 metreye 44 metre ölçülerinde yapılacak. Sahalarımızın anahtarlarını da muhtarlarımıza, çocuklarımıza, mahallelilerimize ve isteyen herkese vereceğiz. Semt sahaları gece çalışmayacak, kiraya verilmeyecek. Amacımız çocuklarımızın sadece gündüz vakitlerini en iyi şekilde ve sporla değerlendirecek güvenli alanlarının olması. Bu sahalarda sizin çocuklarınız oyun oynayacak. Bu önemli yatırımın ilkini Büyük Cami Mahallesi'nden başlatıyoruz. Keşan'ımızın her anlamda olduğu gibi sporla da anılması için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızın desteği ve takdirleriyle Keşan'ımızın güzel geleceğine ve daha da önemlisi kıymetli gençlerimize ve çocuklarımıza önemli bir miras bırakıyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZ DAHA MODERN TESİSLERDE VAKİT GEÇİRMELİ'AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Keşan'a birçok alanda yeni hizmetler kazandırmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Keşan belediye başkanımız, 2 yıldan bu yana ilçemizi daha yaşanılabilir bir yer yapmak için gece gündüz canla başla çalışıyor. Çocuklarımız artık sokaklarda oyun oynamamalı, güvenli yerlerde oyun oynamalı, spor yapmalı. Çocuklarımız daha modern, tüm dünya çocuklarının oynadığı gibi tesislerde vakit geçirmeli. AK Parti iktidarında Gençlik ve Spor Bakanlığımız Edirne'mize çok büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Edirne ve Keşan'ımıza yüzme havuzları kazandırdık. 11 mahallemize 11 semt sahası kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bölgemize gelecek hizmetlerin her zaman destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Semt sahalarımızın öncelikle çocuklarımıza sonra da mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra ise semt sahasının temeli atıldı.

- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL