"Prens" dizisinde canlandırdığı Elçi Sangu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kerem Özdoğan, hem oyunculuğu hem de dizinin senaryosundaki katkısıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Gerek performansı gerekse sahnedeki duruşuyla kısa sürede adından söz ettiren başarılı oyuncunun özel hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Kerem Özdoğan evli mi, eşi kim? Prens dizisinin senarist ve oyuncusu Kerem Özdoğan'ın çocuğu var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KEREM ÖZDOĞAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2022 yılında oyuncu ve senarist Cansu Kahvecioğlu ile hayatını birleştiren Kerem Özdoğan, özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. 26 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine giren çift, medyadan uzak, sade ve huzurlu bir evlilik sürdürmektedir. Kamuoyuyla sıkça paylaşım yapmayan Özdoğan, özel hayatını basın gündeminden uzak tutarak, daha çok mesleki çalışmalarıyla öne çıkmayı tercih etmektedir.

Kerem Özdoğan evli mi, eşi kim

KEREM ÖZDOĞAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Oyuncu ve senarist Kerem Özdoğan, 17 Temmuz 2025 tarihinde ilk kez baba oldu. Özdoğan ile eşi Cansu Kahvecioğlu, kızları Leyla'nın dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Çiftin ilk çocukları olan Leyla'nın doğumu, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşti.

Cansu ve Kerem Özdoğan'ın çocuğu var mı

Kerem Özdoğan, doğum sonrası yaptığı açıklamada, "Leyla ismini daha hamilelik sürecinde belirledik ve bu tercih eşime ait" ifadelerini kullandı. Özdoğan, bebeğin sağlık durumunun son derece iyi olduğunu da belirtti.