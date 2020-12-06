Kerem Demirbay kimdir? Kerem Demirbay Korona mı oldu? Kerem Demirbay nereli?

Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay kimdir? Kerem Demirbay Korona mı oldu? Kerem Demirbay nereli?

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. 2007'ye kadar bu takımda forma giyen futbolcu, 2007-08 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına geçti. Ancak burada sadece bir sezon forma giyip, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Dortmund'a geri döndü.

2012'de 3. Liga'da mücadele eden Borussia Dortmund II takımına yükseldi. İlk maçı, sezonun ilk maçı olan 21 Temmuz 2012'de VfL Osnabrück ile oynanan maçtı. 74. dakikada Konstantin Fring'in yerine oyuna girmişti. 11 Ağustos 2012'de 1. FC Saarbrücken'e 2-1 yenildikleri maçta kariyerinin ilk golünü kaydetti. Sezon boyunca düzenli olarak bu takımın formasını giydi. 2012-2013 sezonunun devre arasında, sezon sonunda Hamburg'a transfer olacağı açıklandı. DFB-Pokal'ın ilk iki maçında ve Bundesliga'nın ikinci haftasından beşinci haftasına kadar ilk 18'de yer alsa da forma şansı bulamadı. Bu sırada dördüncü ligde mücadele eden Hamburger SV II takımı ile maçlara çıktı. Eylül ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan futbolcu, düzelmesinin hemen ardından bir sakatlık daha geçirdi. Nisan ayında sahalara dönen Demirbay, 19 Nisan 2014'te VfL Wolfsburg ile oynanan lig maçı kadrosuna alındı ve 73. dakikada Tomas Rincon'un yerine oyuna dahil olarak ilk Bundesliga maçına çıktı.

2014-2015 sezonunda Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern' e kiralandı. Burada maç eksiğini kapatan futbolcu, skor üretmede ise etkisiz kaldı 2015-2016 sezon başı kampını Hamburg'da geçiren futbolcu, takımda düşünülmeyince yeniden 2. Bundesliga'ya gönderildi ve Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz kiralandı. Burada ligin altınca haftasından beri takımın değişmez oyuncularından biri olurken, gol ve asist sayısını da arttırmaya başladı. 29 Kasım 2015'te FSV Frankfurt'u 2-1 yendikleri maçta takımının iki golünü de atan futbolcu 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Bu karta tepki olarak kadın hakem Bibiana Steinhaus'a "Kadınların erkek futbolunda yeri yok" diyen futbolcu, daha sonra sözleri için özür dilese de federasyon tarafından ikisi bir yıl tehirli olmak üzere beş maç futboldan uzaklaştırıldı ve kulübü tarafından da genç yaş grubundan iki kız futbol takımının oynadığı bir maçta hakemlik yapması istendi. Demirbay, sezonu 10 gol ve 4 asistle kapatarak Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.

2016-2017 sezonunda TSG 1899 Hoffenheim 1.7m € bedeli ile Kerem Demirbay'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. İlk maçı 17 Eylül 2016 tarihinde oynanılan VfL Wolfsburg maçın oldu. Maçın 66. dakikasında Andrej Kramaric'in yerine oyuna girerek ilk kez Hoffenheim forması giydi. 1 Ekim 2016'da FC Ingolstadt ile oynanan maçta kariyerinin ilk Bundesliga golünü attı. Oldukça etkili bir sezon geçiren futbolcu sezon boyunca altı gol atarken 10 golün de asistini yaptı.

KEREM DEMİRBAY'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demirbay, genç millî takımlarda Türkiye forması giymeyi tercih etti. U-17 takımı ile birlikte Hırvatistan Kupası'nı kazandılar. 2013'te Türkiye ümit millî futbol takımı forması giydi. 2015'te ise Almanya ümit millî futbol takımı teknik direktörü Horst Hrubesch, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna Demirbay'ı da dahil etti. Ancak futbolcu takımın oynadığı dört maçta da yedek kulübesindeydi.

Demirbay'ın Hoffenheim'daki etkili performansı sonrası Türkiye ve Almanya futbolcuyu bünyelerine dahil etme kararı aldı. Demirbay, 15 Mayıs 2017'de önce Türkiye forması giymek için resmi başvuruda bulunsa da iki gün sonra bu başvuruyu geri çekti ve Almanya millî futbol takımı giyeceğini açıkladı. Aynı gün Almanya millî futbol takımı da Demirbay'ın 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna dahil edildiğini kamuoyuna duyurdu.

KEREM DEMİRBAY KORONA MI OLDU?

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.