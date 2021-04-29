Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den Özkoç'a 'Ermeni Soykırımı' cevabı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün TBMM'de sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Kepez Belediye Başkanı'nın sözde Ermeni Soykırımı'na destek verdiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün TBMM'de sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Kepez Belediye Başkanı'nın sözde Ermeni Soykırımı'na destek verdiğini söyledi. Özkoç'a yanıt veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuyu yargıya götüreceklerini belirterek, "Eline bir tane kağıt almış. Kağıda baksa kağıdın ortasındaki fotoğraf Kepez Belediye Başkanı değil. Öfke, nefret o kadar gözlerini bürümüş ki maalesef kağıtta ne yazdığını, fotoğrafta kimin olduğunu bile bilemeyecek kadar farklı, aciz bir tablo içerisinde" dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, bugün belediye binası önünde İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, partililer ve meclis üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması düzenledi. Hakan Tütüncü, "Dünkü basın toplantısının odağında sadece şahsım vardır. Sadece şahsımı tahkir etmeye, halkın gönlünde edindiğimiz yeri baltalamaya yönelik bir girişim vardır. Başka bir gündemi olmayan bu toplantı için belli ki Engin Özkoç'a birileri belli bir not getirmiş, o da buldumcuk olmuş, işin üzerine atlamış ve TBMM çatısı altında adeta ağzından ufunetler saçılan bir nutuk çekiyor. Eline bir tane kağıt almış. Kağıda baksa kağıdın ortasındaki fotoğraf Kepez Belediye Başkanı değil. Öfke, nefret o kadar gözlerini bürümüş ki maalesef kağıtta ne yazdığını, fotoğrafta kimin olduğunu bile bilemeyecek kadar farklı, aciz bir tablo içerisinde" diye konuştu.

'KEPEZ'DE KERVAN YÜRÜYOR'Sözde Ermeni Soykırımı ile Kepez Belediye Başkanı'nı yan yana getirmenin zalimlik olduğunu belirten Tütüncü, "Engin Özkoç'a sesleniyorum. Bana bak Engin Özkoç, sana söylüyorum. Eğer sen de zerre kadar haysiyet varsa, insanlıktan zerre kadar nasibini almışsan, Kepez Belediye Başkanı'nın sözde Ermeni Soykırımı'na dair beyanını çıkartır, gösterirsin. Gösteremediysen yine zerre kadar insanlıktan nasibini aldıysan kalkarsın efendi gibi özür dilersin. Bu sadece şahsıma yöneltilmiş bir istismar değildir. Şahsımı tahkir ve tezyife yönelik değildir. O notu kimlerin hangi saitlerle Özkoç'a verdiğini biliyorum. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz, Kepez'de kervan yürüyor" diye konuştu.Olayı hukuksal olarak takip edeceklerini söyleyen Başkan Tütüncü, "Engin Özkoç, bu iş burada bitmeyecek, bu iş kapanmayacak, bu iş Türk yargısı önünde hesaplaşmaya gidecek. Kendilerine yargı önünde, hukuk devleti ilkesi içerisinde her türlü haklarımızı takip etmek sureti ile hesap soracağız. İnsanların, onurlarına, şereflerine, haysiyetlerine leke süreceksiniz, gözden düşürmeye çalışacaksınız sonra da kenara çekileceksiniz" dedi.ÖZKOÇ'UN SÖZLERİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM kürsüsünden elindeki bir belge ile" Bu Kepez Belediye Başkanı. AKP'li Kepez Belediye Başkanı yabancı kişilerin ve misyonların da olduğu bir toplantıda video kaydı ve söylemini buradan sizlere açıklıyorum;'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları yani Ermeni katliamı olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Türkiye'nin bir ayıbı, ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar. Tabii ki, özür dilenmesi gerekiyor, ben özür diliyorum" açıklamalarında bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER