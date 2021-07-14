Antalya Kepez Belediye Başkanı kimdir? Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?

2001 yılında Adalet ve Kalkınma partisinin kuruluşunda görev alan ve 2009'dan bu yana Antalya'nın Kepez ilçesinin belediye başkanı görevini yürüten Hakan Tütüncü, son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Peki, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kimdir? Hakan Tütüncü kaç yaşında, aslen nerelidir?

2009 yılındaki yerel seçimlerde Antalya Kepez Belediyesi için aday olan ve kazanan, o tarihten bugüne kadar katıldığı seçimleri kazanarak 2021 yılı itibariyle halen Kepez Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hakan Tütüncü internette en çok aratılan isimlerin arasında yer almakta. Hakan Tütüncü ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979 yılında, Almanya'da doğan Türk siyasetçidir. 2009'dan bu yana Antalya'nın Kepez ilçesinin belediye başkanıdır.

Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979 yılında Almanya'da doğmuştur. Öğrenim hayatı Almanya'da başlamıştır fakat ilkokul, orta okul ve lise öğrenimlerini Antalya'da tamamlamıştır. 2001 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Siyasete atılmadan önce kısa bir süre mesleğini yapmıştır.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma partisinin kuruluşunda görev almıştır ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılında Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi, 2004 yılında ise Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede hizmet vermiştir. 2005 ve 2009 yılları arasında ise iki dönem boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde hizmet vermiştir. 2009 yılındaki yerel seçimlerde Antalya Kepez Belediyesi için aday olmuş ve %34 oy alarak kazanmıştır. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Antalya Kepez Belediyesi için aday olmuş ve %40,74 oy alarak ikinci döneminde de görevine devam etmiştir. 2019 yılında ise %50,50 oy alarak tekrar Kepez Belediye Başkanlığı görevine devam etmiştir. 2009'dan bu yana ise Kepez Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 71 üye belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'ten bu yana başkanlığını sürdürmektedir. 2019 yılında yapılan seçimi kazanarak 3. Dönem Belediye Başkanlığını devam ettirmektedir.