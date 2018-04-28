Kent Konseyi'nde Yabancılar Meclisi Kuruldu

Bursa Kent Konseyi, Türkiye çapında bir ilki daha gerçekleştirdi. Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk meclislerinden sonra Yabancılar Meclisi'ni de kurdu.

Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiren ve Bursa markası haline gelen Bursa Kent Konseyi bünyesinde Yabancılar Meclisi'ni kurarak bir ilke daha imza attı. Bursa'ya çeşitli ülkelerden iş, aile, eğitim, geçici koruma ve zorunlu göç gibi nedenlerle gelen yabancılardan oluşan meclis, yabancıların kent hayatına katılımı sürecine destek vermek, karşılaştıkları sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirecek. Bursa Kent Konseyi Çınar Camlı Salonda gerçekleştirilen Yabancılar Meclisi'nin ilk toplantısına Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Yabancılar Meclisi'nin kent konseyine güç katacağını söyledi. Bursa'da 150'yi aşkın ülkeden kişinin çeşitli nedenlerle yaşadığını dile getiren Çepni, "Bugün şehrimizde beraber yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz, aynı caddelerde beraber yürüdüğümüz ama dünyamızın farklı ülkelerinde doğmuş insanlarla beraberiz. Sizler için bir alan oluşturmak, bir söz meclisi kurmak için yola çıktık. Gerek iş dünyasından gerekse spor için, okumak için ve zorunlu göçle kentimize gelmiş Bursa'da yaşayan tüm yabancıları zamanla bu meclis çatısı altında toplamak istiyoruz" dedi.

Yabancılar Meclisi'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da bir mesaj olması gerektiğinin altını çizen Çepni, "Umarım bu çalışmamız kardeşliğin barışın ve hoşgörünün bir mesajı olur. Beraber yaşamamızın ana kodlarını tekrar hatırlatmış oluruz tüm dünyaya. Sizler Bursamızın birer gönüllü elçisi olacaksınız aslında. Bursamızın tüm güzelliklerini gittiğiniz yerlerde anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

Arnavutluk'tan İlir Hamzaj'nın başkanlığındaki yönetimde, Afganistan'dan Habibullah Muradi, Arnavutluk'tan Leonard Truci, Azerbaycan'dan Tuğral Yolcujev, Bosna Hersek'ten Edin İmamoviç ve Muhammed Sporisevic, Doğu Türkistan'dan Abdülkadir Abdikadir, Ekvador'dan Dimka Cielomar Echeveria Zambrano, Endonezya'dan Muammar Rizqy ve Intan Popy Rinaldy, Güney Kore'dan Sungsik Min, İran'dan Ghazal Movahed, Kazakistan'dan Amanjol Kazken, Kolombiya'dan Brian Bernando Barrios Barrera, Kosova'dan Albert Selishta, Lübnan'dan Shadi Safa, Meksika'dan Rodrigo Hernandez Gamero, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Mahamat Sale, Pakistan'dan Haider Nisar, Peru'dan Daniel Cordova del Aguilla, Portekiz'den Helena Maria Esteves, Suriye'den Muhammed Hallak, Togo'dan Tevif Kassa, Ukrayna'dan Elmira Nimetullaeva, Mısır'dan Amr Muhammed ve Ürdün'den Muhammed Erdoğan yer aldı.