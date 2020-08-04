KENDİSİNİ KURTARAN JANDARMA ASTSUBAYA TEŞEKKÜR ETTİ
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KENDİSİNİ KURTARAN JANDARMA ASTSUBAYA TEŞEKKÜR ETTİ

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihara kalkışan 2 çocuk annesi Hacer Karabulut'u (72), kızının çığlıklarını duyarak koşan karşı komşusu astsubay İbrahim Erdovan kurtardı.

KENDİSİNİ KURTARAN JANDARMA ASTSUBAYA TEŞEKKÜR ETTİ
04.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:42

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihara kalkışan 2 çocuk annesi Hacer Karabulut'u (72), kızının çığlıklarını duyarak koşan karşı komşusu astsubay İbrahim Erdovan kurtardı. Kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavisinin ardından normal yaşamına dönen Karabulut, 'Bir anlık buhranla hata yapmışım ve hayatımı İbrahim Astsubay kurtarmış. İkinci hayatımı askerimize borçluyum" dedi. Astsubay Erdovan ise kısa bir süre önce aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Hacer Karabulut'u kurtardığını ifade ederek, 'Vatandaşlık ve askerlik görevimi yaptım. Bir asker olmaktan ziyade her vatandaşın bu gibi durumlarda yardım edeceğini düşündüğüm için bu şekilde yardım ettim" dedi.

Çavdarhisar ilçesinde oturan ve fırında ekmek yaparak geçimini sağlayan Hacer Karabulut, geçen Nisan ayında girdiği bunalım sonucu intihara kalkıştı. Evinin dışındaki kömürlükte bağladığı iple intihar etmek isteyen annesi Hacer Karabulut'u gören kızı Mukadder Karabulut, çığlık atarak yardım istedi. Çavdarhisar ilçesine bağlı Örencik Jandarma Karakolu'nda görevlisi astsubay İbrahim Erdovan, istirahatli olarak evinde olduğu sırada karşı komşusunun evinden gelen sesleri duyarak yardıma koştu. İpi keserek Hacer Karabulut'u indiren Erdovan, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karabulut, bir süre psikolojik tedavi gördükten sonra normal yaşamına döndü.

'YENİ HAYATIMI ASKERE BORÇLUYUM'

Girdiği bunalım sonucu intihara kalkışan Hacer Karabulut, tedavisinin ardından hayatın değerini yeniden anladığını söyledi. Kızıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na astsubay İbrahim Erdovan'ın hayatını kurtardığını anlatan bir mektup kaleme alan Karabulut ailesi, teşekkür etti. Bir süre önce eşinin hayatını kaybettiğin ve 2 çocuğuyla hayatını sürdürdüğünü ifade eden Hacer Karabulut, 'Maddi manevi sıkıntıya düştüm, bunalıma girdim. Evin kadını dışarının erkeği oldum hep. Her yük benim üzerimde olduğu için biran ne yaptığımı anlayamadım. Kendimi oraya takmışım hiç hatırlamıyorum. Sonra hastaneye kaldırmışlar ertesi gün hastanede gözümü açtım orada anladım ne olduğunu. ve şuan maşallah çok iyiyim. Kızım anlattı olayın sonrasın önce oğlum Taner görmüş sonra kızım yardım isteyince İbrahim astsubay koşup gelmiş ve ikisi beni indirmişler aşağıya. İbrahim astsubay sayesinde kurtulmuşum. O olmasaydı belki şuan hayatta olmayacaktım. İyiyim şuan yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum bir daha denemek bile istememö dedi.

İkinci hayatını astsubay İbrahim Erdovan'a borçlu olduğunu kaydeden Hacer Karabulut şunları söyledi:

'İkinci hayatımı İbrahim astsubay oğluma borçluyum. Geçimimi topladığım odunlarla köy fırınında yaptığım ekmekleri satarak sağlıyorum.72 yaşındayım ve hala bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Askerimiz çok yaşasın, askerimiz olmasa ülkede yaşayamayız. Bizi onlar koruyup kolluyorlar. Çok yardım ediyor bize askerimiz çok yaşasın çok yaşasın, astsubaylarımız çok yaşasın" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Hayatını kurtardığı Hacer Karabulut'u evinde ziyaret eden Astsubay İbrahim Erdovan ise evde uyumaya hazırlandığı sırada çığlıkları duyarak komşusunun evine koştuğunu anlattı. Erdovan, 'İstirahatli günümde evdeydim karşı komşumuz olan Hacer teyzemiz intihara teşebbüs etmiş. Yardım camdan yardım çığlığı duydum. Asansörü beklemeden hızlıca aşağıya indim koşarak geldim. İpten oğlu ile birlikte kurtardık. Olaydan 3 ay önce İl Jandarma Komutanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği ilk yardım kursuna katılmıştım. Orada gördüğüm teknikleri uyguladım. Nefesi kesilmişti, nefes alması için başını geri iterek 112'ye haber verdim. Kısa sürede geldiler ve hastaneye gönderdik, iyileşip geldi. Vatandaşlık ve askerlik görevimi yaptım. Bir asker olmaktanziyade her vatandaşın bu gibi durumlarda yardım edeceğini düşündüğüm için bu şekilde yardım ettim" diye konuştu.

Annesini asılı gördüğünde ne yapacağını şaşırıp yardım çığlığı attığını ifade eden Mukadder Karabulut ise adeta şoka girdiğini söyledi. Komşuları olan astsubay Erdovan'ın annesinin hayatını kurtardığını anlatan Mukadder Karabulut, 'Annem bunalıma girmiş, ben evdeydim pencereden baktığımda annemi asılı olarak gördüğümde şoka girerek çığlık atmaya başladım. İbrahim astsubay bizim komşumuz oluyor karşıdaki apartmanda oturuyor. Benim çığlıklarımı duyarak yardıma koştu. Kardeşimle birlikte annemi kucaklayıp havaya kaldırdıktan sonra ipi kesip aşağıya indirdiler. İlk yardım yaparak ambulansla hastaneye götürdüler. Ondan Allah razı olsun eğer o koşup gelmeseydi belki annem şuanda hayatta olmayacaktı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

JANDARMA'YA TEŞEKKÜR MEKTUBU

Hacer ve kızı Mukadder Karabulut, yaşadıklarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na bir mektup gönderdi. Mektupta İbrahim Erdovan ile jandarma personeline teşekkür eden Karabulut ailesi özetle, 'Jandarmaya ve personeline çok teşekkür ediyorum. Her zaman yardım ettiğinizi gerek sosyal medyadan, gerekse araçlarınızdan her zaman çok çalıştığınızı görüyorum. Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah'a emanet olun" diye yazdı.

Kaynak: DHA

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