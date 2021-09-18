Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var! - Haberler Magazin
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Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var!

ŞEFFAF GİYİNENLER ARASINDAYDINew York'ta düzenlenen MET Gala'nın dikkat çeken konuklarından biri de Zoe Kravitz oldu.

ŞEFFAF GİYİNENLER ARASINDAYDI

New York'ta düzenlenen MET Gala'nın dikkat çeken konuklarından biri de Zoe Kravitz oldu. Lisa Bonet ve Lenny Kravitz'in kızı olan 32 yaşındaki Zoe Kravitz, gala için tepeden tırnağa şeffaf bir giysi tercih etti. Aslında o gece bu tarz elbise giyen tek konuk da Kravitz değildi. Kendall Jenner ve Irina Shayk'ın da aralarında olduğu başka konuklar da şeffaf giyinmeyi tercih etmişti.

ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Bu tercihi onaylamayan bir sosyal kullanıcısı, Kravitz'in yaptığı sosyal medya paylaşımına bir yorum yaptı. Bu kullanıcı "Neden neredeyse çıplak olduklarını anlamıyorum. O zaten harika. Neden bu tür bir elbise giymek zorunda hissediyor" diye yazdı.  Zoe Kravitz de bu yoruma tepkisiz kalmadı ve sert sayılabilecek bir yanıt verdi. Kravitz "İnsan bedeninden rahatsız olmak; sömürgeleştirme ve beyin yıkamadır. Bu sadece bir vücut, hepimizde var" diye yanıt verdi.

BİRLİKTE OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLÜYOR

2019 yılında evlendiği Karl Gusman'dan bu yıl boşanan Zoe Kravitz, MET Gala gecesine, sevgilisi olduğu ileri sürülen Channing Tatum ile birlikte katıldı. İkili, gala boyunca el ele tutuşmamaya özen gösterse de aralarındaki romantik ilişkiyi çok fazla saklayamayıp, tören sonrası partide samimi görüntüler sergiledi. MET Gala gecesinde şeffaf giyinen tek ünlü Zoe Kravitz değildi. Gelin gecenin dikkat çeken konuklarına ve giydiklerine bir kez daha göz atalım.

Kendall Jenner, gecenin en çok ilgi çeken konuklarından biriydi. O da pırıltılı şeffaf bir elbise giydi.

Rus model Irina Shayk şeffaf ve çiçekli kıyafetiyle geceye katıldı.

Emily Blunt'un yarı şeffaf kıyafeti de gecenin ilgi odaklarından biri oldu.

Olivia Rodrigo ve yarı şeffaf kıyafeti.

Jennifer Lopez'in kahverengi elbisesinin etek kısmı şeffaftı.

Swatee'nin kıyafeti de oldukça iddialıydı.

Gecenin sürprizi Kim Kardashian'dan geldi. Her zaman iddialı dekolteler giyen Kardashian bu kez yüzünü bile siyahlar içinde gizledi ve yine ilgi odağına dönüştü.

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Haber: Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var! - Haberler Magazin
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