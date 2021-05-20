Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz, açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, köylülere destek olmak için saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi.

TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize'ye hareket etti. İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup, tepki gösterdi.

"AÇIKLAMA YAPAR MISINIZ?"

Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi.

"İFTİRA ATIYORSUNUZ"

Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan" diyerek tepki gösterdi.

POLİS ARAYA GİRDİ

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.