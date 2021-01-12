Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu

Melek İpek, 2008'deki üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girebilecek puanı aldı. Ancak o evliliği seçti. İşkence gördüğü kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Genç kadın cezaevine girdi.

Antalya'da, çıplak halde ellerini bağlayan ve işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31) tutuklanmasının ardından kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasına verildi.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ

Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, iki kardeşin çok ağır travma geçirdiğini söyleyerek, "Devlet olarak sağlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında iki evladımıza psikolojik destek vereceğiz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

"DEVLET İLK GÜNDEN KAPIMIZI ÇALDI"

Melek İpek'in babası Menderes ve annesi Hatice Çelik de, "Devlet daha ilk günden kapımızı çaldı. Her türlü desteği vermeye başladı" dedi.

"KIZIM TIP FAKÜLTESİNE GİRMEK YERİNE SERVİSÇİLİK YAPMAYA BAŞLADI"

"Çocuklarımın kokusu olmadan uyuyamam" diyerek, kızlarının kıyafetleriyle birlikte cezaevine giren ve Türkiye'yi ağlatan Melek İpek'in, evlenmeden önce girdiği üniversite sınavında tıp fakültesine girebilecek puan aldığı ancak kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Annesi Hatice Çelik, "Kızım tıp fakültesine gitmek yerine E sınıfı ehliyet alıp servisçilik yapmaya başladı. Oysa sayısal zekâsı çok iyiydi. İki torunum da sayısala inanılmaz yetenekli. Bari torunlarımızın hayatı kararmasın" dedi.

"ÇOK İSTEMEMİZE RAĞMEN KAYIT YAPTIRMADI"

Kardeşi Nimet Çelik, "Ablam 2008'de girdiği sınavda yüksek puan aldı. Bu puanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bile girebilirdi. Çok istememize rağmen, hiçbir yere kayıt yaptırmadı. Daha sonra Ramazan İpek'le evlenip servisçilik yapmaya devam etti. 2009'da tekrar sınava girip dışarıdan okunabilen bir bölüme kayıt yaptırdı. Ama bir yıl sonra bıraktı. Servisçiliğe devam etti" dedi.

"EVLENDİKTEN SONRA SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜ"

Baba Menderes Çelik ise "Kredi çekip aldığı servis aracı ile Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'ndeki yem fabrikalarının işçilerini taşımaya başladı. Evlendikten sonra ise sürekli şiddet gördü ama öldürülme korkusuyla yıllardır yediği dayağa, gördüğü işkenceye katlandı" dedi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Melek İpek'in tutuklanmasının ardından Avukat Hüseyin İlerioğlu, tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yaşanan bir olayda kadının tutuklanmayacağını anlatan İlerioğlu, "Hukuki mücadelemiz müvekkilimiz Melek İpek beraat edinceye kadar sürecek" dedi.

"ARTIK DAYAK YEMEYECEĞİZ"

Melek İpek'in diğer avukatı Ahmet Onaran da İpek'in çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüğünü belirterek "Çocuklar 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı' dediler" diye konuştu. Küçük kızın babasının gelmeyeceğine sevindiğini de belirten Onaran "'Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söyledi" dedi.