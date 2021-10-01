Kendisine 'Hoş geldin' diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovan kaymakam özür diledi - Haberler
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Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovan kaymakam özür diledi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, ziyaret ettiği lisede kendisini karşılayan ve "Hoş geldiniz" diyen öğretmeni "Haddini bil, sınıftan çık dışarıda bekle" sözleriyle azarlayarak sınıftan kovmuştu. Valiliğin doğruladığı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tepki gösterdiği olay sonrasında aynı okula bugün tekrar giden Kaymakam Saygın, sınıftan kovduğu öğretmenle bir araya geldi ve verdiği çiçekle özür dileyerek helallik istedi.

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, okul ziyaretinde azarladığı öğretmenden özür diledi. Önceki gün "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan kovan Kaymakam Saygın, aynı okulu bugün bir kez daha ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Saygın, olayı şu sözlerle anlattı:

"Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim.''

Öğretmenle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz" diye konuştu.

Kendisine 'Hoş geldin' diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovan kaymakam özür diledi

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç ise Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın ziyaret ettiği Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde girdiği sınıfta "Hoş geldiniz" diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni "Haddini bil, sınıftan çık dışarıda bekle" diyerek kovması gündeme bomba gibi düşmüştü. Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada da olayın yaşandığı doğrulanırken, gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldığı canlı yayında "Artvin'de kaymakamın öğretmenle tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetmişti;

"Söyleyecek hiçbir şey yok, sözcük bulamıyorum. Hakikaten bu kadar fedakarlık yapan öğretmenlerimizin, özellikle koronavirüs sürecinde, fedakarca cansiperane bir şekilde öğretmenlerimizden bir tanesinin böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum.

Zaten İçişleri Bakanlığımız da süreci başlattı, gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz."

Kendisine
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Haber: Kendisine 'Hoş geldin' diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovan kaymakam özür diledi - Haberler
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