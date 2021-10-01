Kendisine 'Hoş geldin' diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovan kaymakam özür diledi

Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, okul ziyaretinde azarladığı öğretmenden özür diledi. Önceki gün "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayarak sınıftan kovan Kaymakam Saygın, aynı okulu bugün bir kez daha ziyaret etti.

''YAŞANAN HADİSE BENİ DERİNDEN ÜZDÜ''

Ziyarette konuşan Kaymakam Saygın, olayı şu sözlerle anlattı:

"Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim.''

ÖZÜR DİLEYİP HELALLİK İSTEDİ

Öğretmenle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz" diye konuştu.

ÖĞRETMEN TEŞEKKÜR ETTİ

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç ise Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Artvin'de Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın ziyaret ettiği Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde girdiği sınıfta "Hoş geldiniz" diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni "Haddini bil, sınıftan çık dışarıda bekle" diyerek kovması gündeme bomba gibi düşmüştü. Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada da olayın yaşandığı doğrulanırken, gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilmişti.

"ESEFLE KINIYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldığı canlı yayında "Artvin'de kaymakamın öğretmenle tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetmişti;

"Söyleyecek hiçbir şey yok, sözcük bulamıyorum. Hakikaten bu kadar fedakarlık yapan öğretmenlerimizin, özellikle koronavirüs sürecinde, fedakarca cansiperane bir şekilde öğretmenlerimizden bir tanesinin böyle bir muameleye maruz kalmasını esefle kınıyorum.

"GEREKLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"

Zaten İçişleri Bakanlığımız da süreci başlattı, gerekli soruşturmaları yapıyorlar. Bu tip şeylerin inşallah bir daha tekrarlanmaması için her zaman öğretmenlerimizin yanında olarak süreci devam ettireceğiz."

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