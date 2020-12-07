Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez
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Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez

07.12.2020 08:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:52

Kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı, öldüğü yönündeki iddialara Hakan Aygün'ün YouTube kanalında "Mesihler ölmez" diyerek yanıt verdi.

"Mesih" olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı, katıldığı yayında, "Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, 'Hasan Mezarcı öldü' diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum" açıklamasını yaptı.

Mezarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben cezaevinde hiç hasta olmadım. Revire bile gitmedim, asprin bile kullanmadım. Benimle ilgili dil algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Halk 'Hasan Mezarcı'nın mesih olmasına inanmasın' Korkuyorlar. Deli algısı oluşturarak, halkın buna inanmasını önleyelim diyorlar."

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar Köyünde doğdu. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlık yaptı ve İmam-Hatip Okulu'na girdi. İmam-Hatip'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı. Hasan Mezarcı, öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık yaptıktan sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Askerliğini yaparken yedek subay olarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı vazifesinde bulundu.

Askerlik görevi bittikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesine tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Müftülük yaptığı bölgeden 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul'dan Refah Partisi milletvekili adayı olarak seçimlere girdi ve seçildi. 6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995 tarihleri arasında 19. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.

Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez

"BEN MESİHİM"

1997 yılında çıktığı cezaevinde yatarken peygamber ilan edildiğini öne sürerek kendisini Mesih ilan etti. Mezarcı, hapishaneden çıktıktan sonra Almanya'ya göç etti. Üç yıl aradan sonra televizyonlarda kendisi bu sefer kulağında küpeleri, bileklerinde bilezikleri, boynunda kolyesi, sarıya boyattığı uzun saçları, elinde bastonu, tepeden tırnağa altın sarısı entarisi ile görüldü. Reha Muhtar onunla bir röportaj yaptı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret' suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası alan Mezarcı, yaklaşık 3 yıl yaşadığı Almanya'dan 9 Nisan 2001 tarihinde Türkiye'ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'nde de 3 ay yattı. Daha sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002'de tahliye oldu.

Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez
Haber Yorumları (2)
REALİST: Cezaevinin yan etkileri her insanda farklı oluyor . Ancak sende başka boyuta yükselmiş be emmi. . .
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MEHMET: hasan mezarcının ilk tutuklanmasından önce hiç bir yanlış konuşması konferansı ifadesi yok hepsi akla ilme ehli sünnete uygundu şer mihrakları baktılar ki kendileri için tehlike oluşturuyor. hapishanede beyin yıkama yöntemleriyle ilaçlarla beynini yıkayıp onu delirttiler gözümüzde cengaver bir mücahit olarak kaldı Allah ondan razı olsun
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