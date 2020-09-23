Kendine iyi bak sözleri - Ahmet Kaya, No 1, Taladro kendine iyi bak şarkı sözleri nelerdir?
Birçok versiyonu bulunan 'Kendine İyi Bak' şarkısının sözleri oldukça merak ediliyor. Ahmet Kaya, No 1, Taladro gibi isimler kendine iyi bak parçasının çeşitli versiyonlarını yapmışlardır. Hepsi de birbirinden güzel slow parçalardır. İlk olarak Ahmet Kaya söylemiştir. Peki kendine iyi bak sözleri nelerdir? Şarkı sözleri sizlerle...
Kendine iyi bak şarkısının sözleri çok beğeniliyor. Sözlerin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. Şimdi size 3 farklı sanatçının söylediği bu şarkının sözlerini yazalım. Normalde "Kendine iyi bak" şarkısı Ahmet Kaya'nın söylediği slow duygusal tarzdaki şarkıdır. Fakat sonradan bazı rapçi sanatçılar şarkının değişik versiyonlarını yapmışlardır ve gayet beğeni almıştır. Aynı zamanda onların da sözlerini aktaracağız.
KENDİNE İYİ BAK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Kendine iyi bak sözü Ali Çınar'a müziği Ahmet Kaya'ya ait olan bir şarkıdır. Şarkı Ahmet Kaya'nın 1990 yılında yayınlanan "Sevgi Duvarı" albümünün içerisinde yer almaktadır. Şimdi kendine iyi bak sözlerine göz atalım:
KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ (AHMET KAYA)
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi?
Acılar birden biter mi?
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi?
Dikenleri göğü deler mi?
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi?
Kavgalar kansız biter mi?
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Şu kahpe Dünya seni bana düşman eder mi?
Dostluklar birden biter mi?
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
Bu hep böyle, böyle gider mi?
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
AHMET KAYA KİMDİR?
Ahmet Kaya, 28 Ekim 1957'de Malatya'da, Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmiş Kürt kökenli bir baba ile Erzurumlu bir Türk annenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi.
Babası Sümerbank fabrikasında mensucat işçisidir. Altı yaşında iken babası ona bir bağlama getirir. İlkokulu Malatya'da okudu. Okuldan arta kalan zamanlarda ve yaz tatillerinde, ya plakçıda ya da tanıdıkların minibüsünde çalışırdı. Dokuz yaşına geldiğinde babasının çalıştığı fabrikanın işçilerinin düzenlediği işçi bayramı gecesinde kendini sahnede buldu. Mensucat fabrikasından emekli olan babası, daha iyi bir yaşam için İstanbul'a göç eder.
1972 yılında İstanbul'da Kocamustafapaşa'ya yerleşirler. Ahmet Kaya, ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle okulu bıraktı ve işportacılık, çıraklık gibi çeşitli vasıfsız işlerde çalıştı. Liseyi dışarıdan bitirmeye karar verir ve bitirir sonra da Eğitim Enstitüsü'nün Keman bölümüne girer.
1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı, bu arada orkestrada müzik çalışmalarına devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu.
KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ (NO 1)
Kendine iyi bak beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak (bugün biraz üzgünüm)
Çoğunluk her şeyi kabullenendi
Kim kimi yendi? Çok mu önemli!
Bana baksana benden sana ne?
Kendimi anlatamadım hiç kendime
İçim ağlar deme sakın dayan
Gözlerinin rengi yıldızlardan
Yanıma gel be pamuk prenses
Kafamın içinde paniktir her ses
Yetmedi yak bitmedi çek
İçin doldu dumanı dost bildiğin için
Sen de mi iğrendin benim gibi
İşin içi çıkarsa hep canım cicim
Uyan rüyadan kalk bu yataktan
Uyan rüyadan kendine gel Can
Uyan rüyadan bir kere baksam
Geri dönemem ben anlatamadım
Tutamayacağım her sözü ben verdim
Boş ver desende boş veremezdim
Bilirim ben sonu hep aynı
Ağrı ve boktan his bu her yerim
Deli gibi med ve cezir bu gönlümün
Hastalıklı yanı size kalsın
Git yalan olunca dön gel dediler
No.1 susunca başlayamazsın
Şimdiki dostumun adı bir hiçlik
Hep bir ağızdan kendine iyi bak
Her yeri sararsa hatıralarım
Her şeyi değil de kendimi yakarım
İnsanlar boş kutu gibi dostum
Tekmeledikçe bi ses çıkarırlar
İçine atanlar intikam hırsı
Geçmiş kırmızı kutu kola tarzı
Uyan artık rüyadan dedi
Kimseye anlatamadım derdimi
Benim hayallerim derin bataklık
Seni de çeker içine uzak dur artık
Yağmurdan önce gelen hit
Zaten ölmeye gelmedik mi biz
Sen beni boş ver kendine iyi bak
Yalan be yaşayabilirsin bensiz
NO 1 KİMDİR?
No 1'in gerçek ismi "Can Bozok" 'dur. 32 yaşındadır.
Can Bozok yani No1 Denizli'nin Merkezefendi mahallesinde dünyaya gelmiştir. Can Bozok 19 Mayıs 1988 doğumludur. Müzik kariyerine Denizli'de başlayan No1'in okul hayatı pek iyi geçmemiştir. Eğitimini yarıda bırakıp matbaa işine girmiştir. Burada müzikle tanışan No1 rap şarkısı yapmaya başlamıştır.
Yıllar içinde milyonlarca izlenme alan No1'in en çok dinlenen şarkıları: Dünya gül bana, Hiç ışık yok vb. gibi şarkılardır. Örneğin hiç ışık yok şarkısı şuanda 114 milyon izlenmeye ulaşmıştır.
KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ (TALADRO)
Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir kesecem
Bu kalpte aşkın sesi, sevgilim bin desibel
Ben sana "git" desem de aldırma sen, yine gel
Yalnız bugün birtanen bak, başımda yine dert
Bak elimde serum
Bak kolumda sen
Aynı yaldızın başında
Ama bak rüzgara sert
Bak etrafta yoksun
Gene karanlığımız zengin
Boşluktayım bir tanem gel, neredesin dengim?
İstemem melek falan bana bir kendi gelsin
Yaşadığım o cennetim de cehennemim de sensin
Sarıl bir kez içten, inan ki olmuyor hiç sensiz
Kilometreler önemsiz sen tüm dünyaya denksin
Eğer görmek istersen son kez bak semaya
Aşk zaten gönüldedir gerek yok ricaya
Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi
Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya
Gidiyor yılların aşk, kendine iyi bak
Artık yokum gözbebeğim tüm aşklardan ırak
Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak
Gitmekteyim sevgilim ben, kendine iyi bak
Gidiyor yılların aşk, kendine iyi bak
Artık yokum gözbebeğim tüm aşklardan ırak
Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak
Gitmekteyim sevgilim ben, kendine iyi bak
TALADRO KİMDİR?
Taladro'nun gerçek adı "Abdullah Evgi" 'dir. Hatay-Antakya'da doğup büyüyen Taladro 1991 doğumludur. Bazı kaynaklara göre doğum tarihi 16 Şubat 1991'dir.
Taladro'nun Youtube'da 700 bin civarı abonesi bulunmaktadır. En çok abonesi bulunan rap sanatçıların başında gelmektedir. Bazı şarkıları 30-40 milyon üzerinde izlenmiştir.
Hatay'da doğan Taladro, küçük yaşlarda rap hayatına atıldı. Önceleri söz yazarak devam eden Taladro bir süre sonra hem söz yazıp hem de şarkı söylemeye başlamıştır. Özellikle sözleri çok beğeni toplayan Taladro'nun kendine iyi bak isimli parçasının da sözleri oldukça beğeni almıştır.
Kaynak: Haberler.com