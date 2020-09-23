Kendine iyi bak sözleri - Ahmet Kaya, No 1, Taladro kendine iyi bak şarkı sözleri nelerdir?

Birçok versiyonu bulunan 'Kendine İyi Bak' şarkısının sözleri oldukça merak ediliyor. Ahmet Kaya, No 1, Taladro gibi isimler kendine iyi bak parçasının çeşitli versiyonlarını yapmışlardır. Hepsi de birbirinden güzel slow parçalardır. İlk olarak Ahmet Kaya söylemiştir. Peki kendine iyi bak sözleri nelerdir? Şarkı sözleri sizlerle...

Kendine iyi bak şarkısının sözleri çok beğeniliyor. Sözlerin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. Şimdi size 3 farklı sanatçının söylediği bu şarkının sözlerini yazalım. Normalde "Kendine iyi bak" şarkısı Ahmet Kaya'nın söylediği slow duygusal tarzdaki şarkıdır. Fakat sonradan bazı rapçi sanatçılar şarkının değişik versiyonlarını yapmışlardır ve gayet beğeni almıştır. Aynı zamanda onların da sözlerini aktaracağız.

KENDİNE İYİ BAK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Kendine iyi bak sözü Ali Çınar'a müziği Ahmet Kaya'ya ait olan bir şarkıdır. Şarkı Ahmet Kaya'nın 1990 yılında yayınlanan "Sevgi Duvarı" albümünün içerisinde yer almaktadır. Şimdi kendine iyi bak sözlerine göz atalım:

Ahmet Kaya

KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ (AHMET KAYA)

Yan yana geçen geceler unutulup gider mi?

Acılar birden biter mi?

Bir bebek özleminde seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Bir bebek özleminde seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi?

Dikenleri göğü deler mi?

Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi?

Kavgalar kansız biter mi?

Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Şu kahpe Dünya seni bana düşman eder mi?

Dostluklar birden biter mi?

Bir kardeş selamında seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Bir kardeş selamında seni aramak var ya

Bu hep böyle, böyle gider mi?

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak, beni düşünme

Su akar yatağını bulur

AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya, 28 Ekim 1957'de Malatya'da, Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmiş Kürt kökenli bir baba ile Erzurumlu bir Türk annenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası Sümerbank fabrikasında mensucat işçisidir. Altı yaşında iken babası ona bir bağlama getirir. İlkokulu Malatya'da okudu. Okuldan arta kalan zamanlarda ve yaz tatillerinde, ya plakçıda ya da tanıdıkların minibüsünde çalışırdı. Dokuz yaşına geldiğinde babasının çalıştığı fabrikanın işçilerinin düzenlediği işçi bayramı gecesinde kendini sahnede buldu. Mensucat fabrikasından emekli olan babası, daha iyi bir yaşam için İstanbul'a göç eder.

1972 yılında İstanbul'da Kocamustafapaşa'ya yerleşirler. Ahmet Kaya, ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle okulu bıraktı ve işportacılık, çıraklık gibi çeşitli vasıfsız işlerde çalıştı. Liseyi dışarıdan bitirmeye karar verir ve bitirir sonra da Eğitim Enstitüsü'nün Keman bölümüne girer.

1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı, bu arada orkestrada müzik çalışmalarına devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu.

No 1

KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ (NO 1)

Kendine iyi bak beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak beni düşünme

Su akar yatağını bulur

Kendine iyi bak (bugün biraz üzgünüm)

Çoğunluk her şeyi kabullenendi

Kim kimi yendi? Çok mu önemli!

Bana baksana benden sana ne?

Kendimi anlatamadım hiç kendime

İçim ağlar deme sakın dayan

Gözlerinin rengi yıldızlardan

Yanıma gel be pamuk prenses

Kafamın içinde paniktir her ses

Yetmedi yak bitmedi çek

İçin doldu dumanı dost bildiğin için

Sen de mi iğrendin benim gibi

İşin içi çıkarsa hep canım cicim

Uyan rüyadan kalk bu yataktan

Uyan rüyadan kendine gel Can

Uyan rüyadan bir kere baksam

Geri dönemem ben anlatamadım

Tutamayacağım her sözü ben verdim

Boş ver desende boş veremezdim

Bilirim ben sonu hep aynı

Ağrı ve boktan his bu her yerim

Deli gibi med ve cezir bu gönlümün

Hastalıklı yanı size kalsın

Git yalan olunca dön gel dediler

No.1 susunca başlayamazsın

Şimdiki dostumun adı bir hiçlik

Hep bir ağızdan kendine iyi bak

Her yeri sararsa hatıralarım

Her şeyi değil de kendimi yakarım

İnsanlar boş kutu gibi dostum

Tekmeledikçe bi ses çıkarırlar

İçine atanlar intikam hırsı

Geçmiş kırmızı kutu kola tarzı

Uyan artık rüyadan dedi

Kimseye anlatamadım derdimi

Benim hayallerim derin bataklık

Seni de çeker içine uzak dur artık

Yağmurdan önce gelen hit

Zaten ölmeye gelmedik mi biz

Sen beni boş ver kendine iyi bak

Yalan be yaşayabilirsin bensiz

NO 1 KİMDİR?

No 1'in gerçek ismi "Can Bozok" 'dur. 32 yaşındadır.

Can Bozok yani No1 Denizli'nin Merkezefendi mahallesinde dünyaya gelmiştir. Can Bozok 19 Mayıs 1988 doğumludur. Müzik kariyerine Denizli'de başlayan No1'in okul hayatı pek iyi geçmemiştir. Eğitimini yarıda bırakıp matbaa işine girmiştir. Burada müzikle tanışan No1 rap şarkısı yapmaya başlamıştır.

Yıllar içinde milyonlarca izlenme alan No1'in en çok dinlenen şarkıları: Dünya gül bana, Hiç ışık yok vb. gibi şarkılardır. Örneğin hiç ışık yok şarkısı şuanda 114 milyon izlenmeye ulaşmıştır.

Taladro

KENDİNE İYİ BAK SÖZLERİ (TALADRO)

Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir kesecem

Bu kalpte aşkın sesi, sevgilim bin desibel

Ben sana "git" desem de aldırma sen, yine gel

Yalnız bugün birtanen bak, başımda yine dert

Bak elimde serum

Bak kolumda sen

Aynı yaldızın başında

Ama bak rüzgara sert

Bak etrafta yoksun

Gene karanlığımız zengin

Boşluktayım bir tanem gel, neredesin dengim?

İstemem melek falan bana bir kendi gelsin

Yaşadığım o cennetim de cehennemim de sensin

Sarıl bir kez içten, inan ki olmuyor hiç sensiz

Kilometreler önemsiz sen tüm dünyaya denksin

Eğer görmek istersen son kez bak semaya

Aşk zaten gönüldedir gerek yok ricaya

Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi

Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya

Gidiyor yılların aşk, kendine iyi bak

Artık yokum gözbebeğim tüm aşklardan ırak

Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak

Gitmekteyim sevgilim ben, kendine iyi bak

Gidiyor yılların aşk, kendine iyi bak

Artık yokum gözbebeğim tüm aşklardan ırak

Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak

Gitmekteyim sevgilim ben, kendine iyi bak

TALADRO KİMDİR?

Taladro'nun gerçek adı "Abdullah Evgi" 'dir. Hatay-Antakya'da doğup büyüyen Taladro 1991 doğumludur. Bazı kaynaklara göre doğum tarihi 16 Şubat 1991'dir.

Taladro'nun Youtube'da 700 bin civarı abonesi bulunmaktadır. En çok abonesi bulunan rap sanatçıların başında gelmektedir. Bazı şarkıları 30-40 milyon üzerinde izlenmiştir.

Hatay'da doğan Taladro, küçük yaşlarda rap hayatına atıldı. Önceleri söz yazarak devam eden Taladro bir süre sonra hem söz yazıp hem de şarkı söylemeye başlamıştır. Özellikle sözleri çok beğeni toplayan Taladro'nun kendine iyi bak isimli parçasının da sözleri oldukça beğeni almıştır.

Kaynak: Haberler.com