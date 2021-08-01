Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği
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Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde halay çekilerek 'baca' geleneğini yaşatılıyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği

BAYBURT - Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde halay çekilerek 'baca' geleneğini yaşatılıyor.

Bayburt'ta bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen şenlikler renkli görüntülere sahne oluyor. Müzede bulunan evlerin ve değirmenin bacalarına çıkan gençler 'ağız barı' ile halay çekerek hem eğleniyor hem de gelen ziyaretçilere bir geleneği yaşatıyor. Bir bacada erkekler, başka bir bacada da kızlar davul zurna eşliğinde adeta düğün havasında halay çekerken müzeyi ziyaret amacıyla gelen vatandaşlarda onlara katılıp eğlenceye doyuyor.

Müze kurucusu Kenan Yavuz'un oğlu Furkan Yavuz sürekli olarak halay çekildiğini hatta halay kursları verdiklerini belirterek, "Halaylar hayatımızın çok önemli bir parçası. Ben de doğduğumdan beri babamları ve köydeki herkesi izleyerek hayranlıkla takip ettiğim en önemli hayatımızın parçalarından bir tanesi. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde ve Loru Han'da da tabi halayları yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Şuan sadece şu geçtiğimiz 7 günde yaklaşık 5 akşamımız hanımızın avlusunda halay geceleri düzenlendi. Dün yaklaşık öğleden sonra 2'den akşam 7'ye kadar halay kursları yaptık. Gelenler burada yörenin çeşitli barlarını öğrendiler. Bugün de etkinliğimizde bire bir onu oynayabildiler ve yaşattılar. Dolayısıyla buraya gelenler ben halay çekmeyi bilmiyorum, nasıl oynandığını bilmiyorum diye üzülmesinler, illa ki geldiklerinde ya bir halay kursu olacaktır ya da oynayanların yanına dahil oldukları zaman hemen adapte olabileceklerdir. Biz halaylarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bunu yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane başta olmak üzere çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından sürekli misafir ağırlanan müzeyi İstanbul'dan görmeye gelen vatandaşlar çok beğendiklerini ifade ederek, "Buraya eğlenmeye geldik. Halay falan çektik gayet güzel geçti. Memnun kaldık." diye konuştular.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bacalarında halay şenliği - Haberler
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