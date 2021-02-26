Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e doğum günü paylaşımı ne? Kenan Doğulu'nun eşine yazdığı şarkı nedir? Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kim?

2014 yılında dünya evine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden romantik bir paylaşım geldi. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in 36. yaş gününü romantik ve kalıcı bir hediye ile kutladı. Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e doğum günü paylaşımı ne? Kenan Doğulu'nun eşine yazdığı şarkı nedir? Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kim?

Evliliklerinde kötü günleri geride bırakan Beren Saat, Kenan Doğulu çifti, mutlu birliktelikleri ile dikkat çekiyor. Kenan Doğulu, Beren Saat'in doğum günü için Instagram hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e doğum günü paylaşımı ne? Kenan Doğulu'nun eşine yazdığı şarkı nedir? Kenan Doğulu kimdir? Beren Saat kim?

KENAN DOĞULU'NUN BEREN SAAT'E DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI NE?

Kenan Doğulu, Instagram hesabından eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı. Kenan Doğulu, eşi Beren saat ile çekildikleri fotoğrafları paylaşarak, 'Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun' notunu düştü. Romantik paylaşım, binlerce beğeni aldı.

KENAN DOĞULU'NUN EŞİNE YAZDIĞI ŞARKI NEDİR?

Kenan Doğulu 'Vay Be' albümünde yer alan 'Yosun' şarkısının sözleri şöyle;

Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel

Düzeltiriz hepsini birer birer

Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel

Altından kalkarız beraber

Yalnız değil, yenik değil

Çaresiz hiç değilsin

Suç ortağım, dizinin dibindeyim

Hayat sana insafsızca

Ne kadar tuzak kursa da

Yosun gözlerine fedaiyim

Yüzün gülene kadar emrindeyim

Utançlarınla en gizlilerinle gel

Hallederiz hepsini, geçer gider

Savaşlarınla, haksızlarınla gel

Doğru yolu buluruz, buluştururuz yeniden

Zarar değil, ziyan değil

Hepsi de kor, zor anı

İnsanız var elbet hata payı

Ne olmuş yani olmuş bitmiş

Zaten bu dünya fani

Yasla başını göğsüme cennet baki

Yalnız değil, yenik değil

Çaresiz hiç değilsin

Suç ortağım, dizinin dibindeyim

Hayat sana insafsızca

Ne kadar tuzak kursa da

Yosun gözlerine fedaiyim

Yüzün gülene kadar emrindeyim

Zarar değil, ziyan değil

Hepsi de kor, zor anı

İnsanız var elbet hata payı

Ne olmuş yani olmuş bitmiş

Zaten bu dünya fani

Yasla başını göğsüme cennet baki

Yalnız değil, yenik değil

Çaresiz hiç değilsin

Suç ortağım, dizinin dibindeyim

Hayat sana insafsızca

Ne kadar tuzak kursa da

Yosun gözlerine fedaiyim

Yüzün gülene kadar emrindeyim

Emrindeyim

Emrindeyim

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Cihan Doğulu ( 31 Mayıs 1974; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı.

Kenan Cihan Doğulu,31 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamladı. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da "Communication" sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı.

Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı.

Kenan Doğulu, 2012'den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir.23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift, 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

BEREN SAAT KİM?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu'nun kardeşi, Saat'in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile, Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan "İntikam" dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan "Benim Dünyam" filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.

29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.