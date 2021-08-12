Kemaliye turizm değerlerine KUDAKA desteği

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kültür ve Turizm Dünyamızın Önemli Noktalarının Projelendirilmesi" isimli fizibilite projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kültür ve Turizm Dünyamızın Önemli Noktalarının Projelendirilmesi" isimli fizibilite projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kemaliye Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, ajans ve belediyeden birim yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında hazırlanacak fizibilite ile Kemaliye ilçesi genelinde turizm potansiyeli olan alanlar kapsamında kent cazibesinin artırılması için öne çıkan turizm alanlarının mevcut fiziki altyapılarının iyileştirilmesi amaçlanmakta.

Proje kapsamında hazırlanacak olan fizibilite raporu, bölgenin kültür ve sanat turizminin gelişmesi açısından çok büyük bir adım olacaktır. Bu bağlamda programın gerçekleşmesi ile ilçenin turizm ve tabii kaynaklar sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için bölgede gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması hedeflenmekte.

Proje kapsamında Kemaliye'de 4 farklı noktada öne çıkan turizm alanlarının mevcut fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ve kent cazibesinin artırılması amacıyla peyzaj ve restorasyon projelerinin hazırlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda belirlenen turizm potansiyeli yüksek, 4 farklı cazibe noktası olan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde adaylığı bulunan Etnografya Müzesi, Tarihi Taş yolu ve Şırzı Köprüsü, Şehir Kulübü ve Bahçesi, Kemaliyeli Sanatçılar Sokağı restorasyon ve peyzaj projelerinin hazırlanması sağlanacak.

Proje kapsamındaki fizibilite çalışmasının tamamlanması ile Kemaliye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirasına adaylığı güçlenecek olup, fizibilite sonrası yapılacak altyapı çalışmaları ve sonrasında uygulanacak projeler bölgedeki işsizliğin azalmasına, katma değerli ürün üretimine ve bölgenin turizm alanında bölgesel bir merkez olarak gelişmesine katkı sağlayabilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı