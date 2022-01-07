Kemal Baysak ölümünün 1. yılında anıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Belediyesi tarafından mezarı başında düzenlenen tören ile anıldı.

Kente sunduğu hizmetler ve iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra örnek kişiliği, insani ilişkileri ve Balkan camiası için verdiği mücadelelerle efsaneleşen Baysak için düzenlenen anma törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ahmet Kemal Baysak'ın eşi Pervin Baysak, oğlu İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Atilla Baysak, Karşıyaka Belediyesi eski bürokratlarından Kemal Canıvar ve eşi, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Şenel ve Baysak'ın sevenleri katıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Atilla Baysak şunları kaydetti: "Bir yıl maalesef göz açıp kapayıncaya kadar geçti, babamızı kaybedeli tam bir yıl oldu. Bu geçen bir yılda başka sevdiklerimizi salgında kaybettik. Sayın başkanım acımızı anlayacaktır o da babasını yakın zamanda kaybetti. Kemal Baysak'ı, babamızı anmak üzere buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Babamız ve bütün kayıplarımızın mekanı cennet olsun. Bu anma törenini düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı'mıza da ayrıca teşekkür ederim."

"ONU SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise Baysak'ın daima saygı ve sevgiyle anıylacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok değerli büyüğümüz, eski başkanımız Kemal Baysak'ın ailesi ve dostları olarak, başta arkadaşım Atilla olmak üzere sizleri selamlıyorum. Bugün çok değerli başkanımızın ölüm yıl dönümü, onu kaybettiğimiz ilk yıl dönümü. Geçen bir yıl boyunca pek çok vesileyle kendisini andık, pek çok vesileyle bu kente ve insanlara kattığı iyilikleri konuşma fırsatımız oldu. Bosna-Hersek'e bir ziyarete gittik ve orada ona karşı gösterilen sevgi, saygının boyutunu yaşayarak gördük. Gerçekten bir kahraman olarak hatırlanıyor ve herkesin her zaman ismini duyduğunda ayağa kalkıp, önünü iliklediği; o derece de saygı duyduğu bir insan olduğunu gördük. İnsanlar doğuyor, yaşıyor ve maalesef bir süre sonra hayatını kaybediyor ama yaşamlarımızın bu dünyaya, başka insanlara neler kattığını ve geride bıraktığımızı düşündüğümüz zaman Kemal Başkanı'mızın dolu dolu bir ömür yaşadığını görüyoruz. Doğru ve başarılı işler yaptığını, pek çok insanın yaşamına dokunduğunu, hayatını kurtardığını; belediye başkanıyken kente çok değerli hizmetleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz yaşadığımız sürecehep hatırlanacak,o yaşamıyla bize örnek oldu. Diliyorum bizler onun başlattığı çabaların devamını getirebilir, ona layık olabiliriz çünkü gözümün önüne gelen o düşünceli, nazik, bilge haliyle pek çok anlamda örnek aldığım bir insandı. Mekanı cennet olsun."

KEMAL BAYSAK KİMDİR?

1878 yılında Bosna Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 31 Ocak 1933 tarihinde Karşıyaka'da hayata gözlerini açan Kemal Baysak, Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü'nün Metal İşleri Bölümü'nden mezun oldu. Enstitü'den sınıf arkadaşı Cemal Tercan, kardeşleri Salih Şükrü Baysak ve Şükrü Baysak'la birlikte 1 Temmuz 1954 yılında bugünkü TERBAY Şirketler Grubu'nun temelini attı. Politik yaşamı, gençlik yıllarında Demokrat Parti üyeliği ile başladı. 1974 - 1980 yılları arasında dört dönem Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi adayı olarak katıldığı seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 18 Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. Birçok mesleki ve sosyal kuruluşta görev aldı. 2002 yılında Bosna Hersek Devleti'nin aldığı bir karar ile dünyada ilk ve tek olarak kendisine 'Fahri Konsolosluk' unvanı verildi.

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