Kelt astrolojisi burçları neler? Kelt astrolojisi hesaplama

29.08.2019 12:18

Doğanın gücüne inanılan Druid inancında, ağaçlar kutsal varlıklar olarak görülürdü. Kelt astrolojisinde ağaçlarla simgelenen 20 burç yer alıyor. Kelt astrolojisi burçlarını öğrenmek isteyen okuyucuların merak ettiği Kelt astrolojisi tarihleri haberimizde…

KELT ASTROLOJİSİ NEDİR?

Celtic olarak bilinen Kelt astrolojisi, ağaçlarla sembolleştirilir. Keltler doğadaki değişimleri gözlemleyerek, insanların özelliklerini ve davranışlarını sınıflandırdıkları bir tür ağaç kataloğu geliştirmiş ve kişilerin doğum zamanını göz önünde bulundurarak onlar için birer ağaç belirlemişler. Bu burçlara ait kişilerin de kendilerini ifade eden ağaçların özelliklerine sahip olduklarına inanılır. Kendine özgü semboller sistemi geliştiren Kelt astrolojisinde semboller, Ogham denilen alfabelerde gizlidir. Kelt astrolojisinde toplamda ağaçlarla ifade edilen 20 burç bulunuyor.

MÖ. 1000 tarihlerinde İngiltere Adaları'nda yaşamış Kelt rahipleri Druidler, 13 aydan oluşan Ay takvimi kullanmışlar ve Zodyak'ı da 13 bölüme ayırmışlardır. Kelt Astrolojisi Güneş'in değil, Ay'ın hareketlerine bağlıdır ve bu nedenle Lunar Astroloji dalları arasında sayılır. Doğanın gücüne inanılan Druid inancında, ağaçlarda yaşayan periler ve ruhlar bu gücü sağlıyordu. Ağaçlara, Üstün Varlık'ı temsil eden Güneş tarafından bazı özellikler ile belli ruhlar verilmiş ve bu sayede Sonsuz Bilgi ve Bilgeliği elde eden canlılara dönüşmüştür. Yaşam Döngüsü'nü, ölümü ve yenilenmeyi ifade ederler.

KELT ASTROLOJİSİ BURÇLARI

Elma (23 Aralık – 31 Aralık/ 25 Haziran – 4 Temmuz)

Bu burç insanları ince yapılı, çekici, cazibeli, hoş bir aurası olan, maceraperst, hassas, sadık ve yumuşak bir eş, cömert, bilimsel konularda kabiliyetli, hayal gücüne sahip kişilerdir. Her zaman birine aşık olan Elma kişisi, flört yapmayı sever.

Ladin – Köknar (02 Ocak – 11 Ocak/ 5 Temmuz – 14 Temmuz)

Burç insanının başlıca özellikleri; sıradışı zevkler, ağırbaşlı, sofistike, güzel olan her şeyi seven bir yapı, ruh durumu çabuk değişen, inatçı, egoist kişilerdir. Bu insanlar kendine yakın olan kişileri önemser, çok hırslı, yetenekli, üretken, iyi bir arkadaş çevresi, çok güvenilir. Onurlu, kaprisli, dikkatli, alçak gönüllüdür.

Karaağaç (12 Ocak – 24 Ocak/ 15 Temmuz – 25 Temmuz)

Karaağaç insanı, hoş bir görüntüye sahip, zevkli giyinen, mütevazi istekler, hata kabul etmeyen bir yapı, neşeli, lider olmayı seven, boyun eğmeyen, dürüst ve sadık bir sevgili, başkaları hakkında karar vermekten hoşlanan, gururlu, cömert, iyi bir mizah anlayışına sahip, pratiktir.

Selvi (25 Ocak -3 Şubat/ 26 Temmuz – 4 Ağustos)

Selvi insanı; güçlü, yapılı, kolay uyum sağlayan, hayatın ona sunduğunu kabul eden, optimist, para düşkünü, yalnızlıktan nefret eden, hiçbir zaman tatmin olmayan tutkulu bir aşık, sadık, aniden sinirlenebilen, asi, bilgili ve geniş kişilerdir.

Kavak (04 Şubat – 08 Şubat/ 01 Mayıs – 14 Mayıs/ 5 Ağustos – 13 Ağustos)

Bu burca dahil insanlar; iyi görünümlü, kendine çok güveni olmayan, gerektiği zamanlarda cesur, iyi niyet ve hoş çevreye ihtiyaç duyan, zor beğenen, genelde yalnız olan, kinci, sanata yatkın, iyi bir organizatör, felsefeye yatkın, her konuda güvenilir, ilişkileri ciddiye alan kişilerdir.

Sedir (09 Şubat – 18 Şubat/ 14 Ağustos – 23 Ağustos)

İyimser kimlikleriyle bilinen Sedir insanının kendine özgü zarafeti bulunur. Bu burca dahil insanlar, oldukça kararlı ve sorun çözücüdür. Bu özellikleri onun sabırsız olmasına sebebiyet verir ve diğer insanlara yukardan bakmasına neden olur. Herkesle sevgili olmaz, seçicidir. Bu burç insanları, her duruma adapte olabilirler, lüksten hoşlanırlar, iyi gözlemciler ve sabırsız olarak bilinirler.

Çam (19 Şubat – 28 Şubat/ 24 Ağustos – 2 Eylül)

Çam insanı; iyi anlaştığı insanlarla arkadaşlık yapmayı seven, sağlıklı, hayatını nasıl şekillendireceğini bilen, aktif, doğal, iyi arkadaş olsa da arkadaş canlısı olmayan, çok çabuk aşık olur ancak aşkı hemen biten, güvenilir ve pratik kişilerdir.

Söğüt (01 Mart – 10 Mart/ 03 Eylül – 12 Eylül)

Bir söğüt; melankolik, çekici, empati kuran, güzel olan her şeyi seven, seyahat etmekten hoşlanan, hayal kuran, kaprisli, dürüst, etki altında kalabilen, birlikte yaşaması kolay olmayan insanlar oldukları gibi sezgileri güçlü kişilerdir.

Ihlamur (11 Mart – 20 Mart/ 13 Eylül – 22 Eylül)

Ihlamur insanı; hayatın getirdiklerini kabul eder, kavgadan ve stresten nefret eder, tembelliği ve yalnız kalmayı sevmez, yumuşak ve merhametli, arkadaşları için her şeyi yapar, yetenekli ama sonuca ulaşacak kadar azimli değil, sürekli şikayet eder, kıskanç, gururludur.

Meşe (21 Mart)

Bu burç insanları; sağlıklı, korkusuz, güçlü, merhametli, bağımsız, hassas, değişikliğe açık değil, ayakları yere basar, hareketlidir.

Fındık (22 Mart – 31 Mart/ 24 Eylül – 3 Ekim)

Bir fındık; çekici ve farklı, anlayışlı, iyi etki yaratmayı bilen, sosyal hayatında aktif, popüler, kaprisli, dürüst bir sevgili, özel adalet duygusuna sahip kişilerdir.

Dağ Külü (01 Nisan- 10 Nisan/ 4 Ekim – 13 Ekim)

Dağ külü burcuna dahil insanlar; uyumlu, sevecen, benmerkezci, bağımsız, sorumluluk sahibi, karmaşık, hassas, güvenilirdir. Birlikte olduğu insana düşkünlüğünden kendini bile unutabilir. Asla aldatmayacağı gibi ihaneti de affetmez.

Akçaağaç ( 11 Nisan- 20 Nisan/ 14 Ekim – 23 Ekim)

Akçaağaç insanı; sıradan olmayan, hayal gücü ve orjinal fikirlerle dolu, utangaç ve çekingen, hırslı, gururlu, kendine güveni tam, yeni deneyimlere açık, bazen sinirli, karmaşık duygulara sahip, iyi hafızası olan, kolay öğrenen, karışık aşk hayatı olan kişilerdir.

Ceviz (21 Nisan – 30 Nisan/ 24 Ekim – 11 Kasım)

Burcun insanı; sert, garip ve çelişkilerle dolu, egoist, agresif, gururlu, geniş bir ufka sahip, beklenmedik tepkiler gösteren, spontone, hırslı, esnek olmayan, zor sevgili, her zaman sevilmeyen, kıskanç ve tutkulu, yetenekli bir strateji uzmanıdır.

Kestane (15 Mayıs – 24 Mayıs/ 12 Kasım – 21 Kasım)

Kestane; farklı bir güzelliğe sahip, insanları etkilemeyi sevmeyen, iyi dengelenmiş adalet duygusuna sahip, renkli, sinirli, ilişkide hassas, kendine olan güven eksikliğinden dolayı bazen kendini diğer insanlardan üstün gören, çoğu zaman insanların onu anlamadığını düşünen, sevgili bulmada zorlanan insanlardır.

Beyaz Kayın(25 Mayıs – 3 Haziran/ 22 Kasım – 1 Aralık)

Bu burç insanı; canlı, çekici, elegant, arkadaş canlısı, iddiasız, alçak gönüllü, abartıyı sevmeyen, doğa ve huzur içinde yaşamayı seven, pek tutkulu olmayan, hayal gücü kuvvetli, az hırs, sakin ortam yaratmayı başaran kişilerdir.

Zeytin (23 Eylül)

Bir zeytin; güneşi, sıcağı ve zarif duyguları sever, mantıklı, dengeli, agresif davranışları ve şiddeti önler, anlayışlı, neşeli, sakin, iyi gelişmiş adalet duygusuna sahip, duygusal, okumayı ve kültürlü insanlarla arkadaşlık yapmayı sever, kıskanç değildir.

Porsuk Ağacı (Huş) (24 Haziran)

Bu burca dahil kişiler; iddialı, bulunduğu ortamlarda adından söz ettirir, uzun soluklu planlar yapar, işkolik, esnek ve çözüm yolu üretebilir, doğaüstü güçleri vardır ve kuvvetlidir, melek ve şeytan olma potansiyelini barındırır, uç noktalarda gezinirler.

Kül Ağacı (22 Aralık)

Bu burcun insanı; hayat dolu, girişimci, ilgi bekler, kendisine yapılan eleştiriyi önemsemez, hırslı, akıllı, yetenekli, kaderiyle oynamayı sever, bazen egoist olabilir, çok güvenilir, sadık ve dengeli bir sevgili, bazen beyni kalbine hükmeder ama ilişkleri çok ciddiye alır.

Gürgen (04 Haziran – 13 Haziran/ 02 Aralık – 11 Aralık)

Gürgen insanı; görünümüne ve yaşamına özen gösterir, zevkli, egoist değil, hayatı olabildiğince rahat yaşar, mantıklı ve disiplinli bir hayata sahip, duygusal ilişkide inceliğe önem verir, duygularından genelde memnun olmayan, birçok kişiye güvensiz, verdiği kararlardan emin olmaz, vicdan sahibi kişilerdir.