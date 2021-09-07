Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
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Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl

Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde tarihi, doğası ve denizi ile bilinen Kekova'ya turist akını devam ediyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde tarihi, doğası ve denizi ile bilinen Kekova'ya turist akını devam ediyor. Eylülde de turist yoğunluğunun ölduğu Kekova'ya gelen gruplar içinde Ruslar ilk sırada yer alıyor.

Demre'ye gelen Rus turistler, önce kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni geziyor. Ardından Demre'nin Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden yatlarla Kekova turuna çıkan turistler, zaman zaman caretta carettalarla da karşılaşıyor. Yatların arasında dolanan caretta carettarı gören turistler, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştiriyor. Ardından yatlara binerek Kekova turuna çıkılıyor. Turistlerin ilk durağı denizin içinde yatan tarih Batık Kent oluyor. Batık Kent'te denizin içindeki tarih izleniyor. Bol bol fotoğraf ve video çekiliyor. Ardından yatlar bir kartal yuvasını andıran bugünkü adıyla Kaleköy olan Simena Antik Kenti'ne yöneliyor. Burada yat üstünde Simena Antik Kenti, Türkiye'nin tanıtım kataloglarında yer alan denizin içindeki Likya lahdi gözlemleniyor. Bölgenin tarihi, doğası ve özellikleri rehberlerden dinleniyor.

'İLK KEZ GELDİM, ÇOK KEZ DE GELECEĞİM'Geri dönüş yolunda geçilen her koyda birkaç Kekova turuna çıkan yat görülüyor. Bu yatlar Kaş'tan, Üçağız Mahallesi'nden ve Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan günübirlik tura çıkan ve Antalya ve Muğla yöresinden mavi yolculuğa çıkan yatlar. Turda yatlar çoğunlukla doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda mola veriyor. Bu molada bazı turistler ringo keyfi yapıyor. Dönüş yolunda Korsanlar Mağarası'nın önünden geçiliyor. Bazı küçük yatlar, turistleri mağaranın içine sokarak gezdiriyor. Kekova'da Rus turistlerin turu, Demre'nin Çayağzı Limanı'nda son eriyor.Rus Taran Lena, "Kekova çok güzel. Burada büyülendim. Deniz suyunun rengi bir başka. Böyle güzel deniz görmedim. Burada yüzmek, tarihi, doğayı izlemek insanı dinlendiriyor. İnsana mutluluk veriyor. İlk kez geldim, çok kez daha geleceğim" dedi.

Kekova'ya yat turuna katılan Rus Dmitriy Liakhov, "İlk kez Türkiye'ye geldim. Kekova bu dünyadaki tarih, doğa ve denizin iç içe olduğu bu kadar güzel bir cennet. Türkiye'yi ve Türkleri ilk kez gelmemize rağmen çok sevdik. Burada tatil yapmak bir ayrıcalık. Tüm dostlarımı, yakınlarımı Türkiye'de tatil yapmaları için teşvik edeceğim, yine geleceğim" diye konuştu.


Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl
Kekova, Rus turistlerle cıvıl cıvıl

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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